Где в Туле во вторник отключат свет

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Парижской Коммуны, 34-64 (чётн.), 29-57 (нечётн.), 61,
- ул. Грибоедова, 50-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.), 58-а,
- ул. Бабарыкина, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Писемского, 14, 16,
- ул. Нормандии Неман, 2-18 (чётн.), 3-21 (нечётн.), 16-а,
- ул. Куренкова, 41-45 (нечётн.), 44-50 (чётн.),
- ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.),
- ул. Заварная, 54-78 (чётн.), 57-69 (нечётн.), 47, 49, 51, 67-а, 82, 82-а,
- ул. Литейная, 9-а, 13, 13/1, 15, 15-а, 17, 19, 19-а, 19-б, 21-б,
- пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.),
- ул. Штыковая, 61-71 (нечётн.), 74-82 (чётн.), 52, 55, 66, 68, 88,
- ул. Луначарского, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 23,
- ул. Демидовская, 19-33 (нечётн.), 22-48 (чётн.), 25-б, 26-а, 39, 44-а,
- ул. Октябрьская, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 3, 5, 7, 7-а, 7е, 10-а,
- ул. Галкина 1, 1-е, 2, 2-а,
- ул. Демидовская Плотина, 3,
- ул. Степанова, 10, 12, 14,
- ул. Пролетарская Набережная, 29-51, 31-а, 33-а, 34-а, 48-а,
- пр-т Ленина, 113, 113б, 113в,
- ул. Кутузова, 8б,
- ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
- ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.),
- ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 9-а, 9-в,
- ул. Чехова, 18- 33,
- ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 20-24 (чётн.),
- ул. Болдина, 56, 58,
- ул. Лермонтова, 29, 32,
- ул. Московская, 1-11 (нечётн.), 4-28 (чётн.).