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За неделю в Тульской области 4016 человек подхватили ОРВИ
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

За неделю в Тульской области 4016 человек подхватили ОРВИ

По данным Роспотребнадзора, эпидпорог не превышен.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе благополучная, - сообщили в ведомстве. За прошедшую неделю зарегистрировано 4016 случаев ОРВИ, заболеваемость не превышает эпидемического порога. По данным лабораторного мониторинга, в регионе отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

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Фотограф:
сегодня, в 14:28 0
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