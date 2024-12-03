Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе благополучная, - сообщили в ведомстве. За прошедшую неделю зарегистрировано 4016 случаев ОРВИ, заболеваемость не превышает эпидемического порога. По данным лабораторного мониторинга, в регионе отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.
За неделю в Тульской области 4016 человек подхватили ОРВИ
По данным Роспотребнадзора, эпидпорог не превышен.
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