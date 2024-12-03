Стали известны детали строительства «Композитной долины» в Туле

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На первом этапе на будущей территории снесут ветхие и аварийные здания и сооружения.

В Туле приступят к строительству «Композитной долины». Участок строительства общей площадью свыше 10,6 тыс. кв. м находится на улице Коминтерна. Общая площадь проектируемых зданий будущего кластера составит 34,66 тыс. кв. м. Конкретные сроки начала работ пока не сообщаются.

В рамках технопарка планируется создать лабораторно-исследовательский комплекс для разработок и выпуска инновационной продукции для нефтехимии, сельского хозяйства и других отраслей. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«На первом этапе пройдет подготовка территории строительства со сносом ветхих и аварийных зданий и сооружений. На втором и третьем этапах возведут два 8-этажных научно-лабораторных корпуса, а также 10-этажное здание общежития гостиничного типа», — рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Андрей Крыль.

По словам эксперта, основной задачей создания ИНТЦ является формирование в Туле инновационной экосистемы мирового уровня в соответствии с целями импортозамещения и научно-технологического развития России, а также повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок в регионе.

Застройщик — Фонд «Инновационный научно-технологический центр „Композитная долина“». Генеральный проектировщик — ООО «Проектная организация „ГИПРОКОН“.