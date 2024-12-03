  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Стали известны детали строительства «Композитной долины» в Туле - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Стали известны детали строительства «Композитной долины» в Туле
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Стали известны детали строительства «Композитной долины» в Туле

На первом этапе на будущей территории снесут ветхие и аварийные здания и сооружения.

В Туле приступят к строительству «Композитной долины». Участок строительства общей площадью свыше 10,6 тыс. кв. м находится на улице Коминтерна. Общая площадь проектируемых зданий будущего кластера составит 34,66 тыс. кв. м. Конкретные сроки начала работ пока не сообщаются. 

В рамках технопарка планируется создать лабораторно-исследовательский комплекс для разработок и выпуска инновационной продукции для нефтехимии, сельского хозяйства и других отраслей. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

«На первом этапе пройдет подготовка территории строительства со сносом ветхих и аварийных зданий и сооружений. На втором и третьем этапах возведут два 8-этажных научно-лабораторных корпуса, а также 10-этажное здание общежития гостиничного типа», — рассказал эксперт Главгосэкспертизы России Андрей Крыль.

По словам эксперта, основной задачей создания ИНТЦ является формирование в Туле инновационной экосистемы мирового уровня в соответствии с целями импортозамещения и научно-технологического развития России, а также повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок в регионе. 

Застройщик — Фонд «Инновационный научно-технологический центр „Композитная долина“». Генеральный проектировщик — ООО «Проектная организация „ГИПРОКОН“. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 14:08 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
композитная долинатехнопарк

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За неделю в Тульской области 4016 человек подхватили ОРВИ
За неделю в Тульской области 4016 человек подхватили ОРВИ
Свободная пирамида: в Туле пройдет детский турнир по русскому бильярду
Свободная пирамида: в Туле пройдет детский турнир по русскому бильярду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.