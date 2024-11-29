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Зрители выберут победителя в специальной номинации на IV Международном детском цирковом фестивале

Зрители выберут победителя в специальной номинации на IV Международном детском цирковом фестивале

IV Международный детский и молодежный цирковой фестиваль «На языке мира» откроется в Тульском государственном цирке 6 декабря.

В нем примут участие более 150 юных артистов в возрасте от 8 до 18 лет из России, Казахстана, Вьетнама, Таджикистана, Беларуси и Армении. Впервые в истории фестиваля зрители смогут определить победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» посредством голосования в официальных группах Росгосцирка в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram.

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Фестиваль представит широкий спектр цирковых жанров: акробатику, эквилибристику, жонглирование и гимнастику.

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Режиссёрами-постановщиками события выступили Гия Эрадзе и Елена Петрикова. В состав жюри вошли ведущие деятели циркового искусства из России, а также представители Германии и Италии. Помимо конкурсных выступлений, зрителей ожидают номера от театра-студии «Непоседы» и студентов Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) — ГУЦЭИ.

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Наталья Высоцкая, художественный руководитель ГУЦЭИ, отметила, что для студентов колледжа участие в фестивале — это возможность продемонстрировать свои навыки и мастерство широкой аудитории.

— Наши ученики могут показать свои умения, а также это шанс получить ценный опыт и вдохновиться работами талантливых сверстников со всего мира. Мы гордимся, что фестиваль «На языке мира» стал платформой для открытия новых звезд. Примером может служить Алиса Вардосанидзе, которая после победы на прошлогоднем фестивале поступила в наше училище, — поделилась Наталья Высоцкая.

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Фестиваль «На языке мира» продлится до 8 декабря.

Он объединит разные страны и культуры на языке циркового искусства. Не упустите шанс стать частью этого яркого события и поддержать молодые таланты!

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