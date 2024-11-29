Тулякам напомнили об уплате налогов до 2 декабря

Налоги на имущество за 2023 год нужно оплатить не позднее 2 декабря.

Исключение сделано для налогоплательщиков на отдельных территориях Белгородской и Курской областей, а также пострадавших от паводка в Оренбургской области (для них срок уплаты продлен на 12 месяцев).

Оплатить налоги можно:

с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин»

в личном кабинете налогоплательщика

в личном кабинете на ЕПГУ

в банке

в организациях федеральной почтовой связи

в МФЦ

в кассах местных администраций

Если не оплатить налоги вовремя, уже с 3 декабря будут ежедневно начисляться пени. В этом случае налоговый орган направит требование о ее уплате. Если должник его не исполнит, последует обращение в суд. Далее долг будут взыскивать принудительно судебные приставы.

Граждане-владельцы недвижимости или транспорта, которые не получили налоговое уведомление за 2023 год и не имеют льгот, освобождающих от уплаты налогов, могут обратиться за ним в любой налоговый орган, уполномоченный МФЦ или направить обращение через личный кабинет или сервис «Обратиться в ФНС России».

Направленные по почте налоговые уведомления можно дополнительно получить в любом налоговом органе, обслуживающем физических лиц, или в уполномоченном МФЦ. Для этого нужно подать заявление (его также может подать представитель), которое рассматривается не более 5 дней.