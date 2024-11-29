Как будет выглядеть сквер Льва Толстого после реконструкции? Туляков просят пройти опрос

Фото Алексея Пирязева

Сквер победил в рейтинговом голосовании, набрав 25734 голоса, и будет благоустроен по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».



Со 2 по 15 декабря пройдет опрос по утверждению проекта благоустройства сквера им. Л. Н. Толстого, расположенного на пр. Ленина, между домами 74 и 76. Тулякам предлагают принять в нем участие.

Для этого необходимо зайти на «Госуслуги», выбрать раздел «Деятельность», затем подраздел «Приоритетный национальный проект „Формирование современной городской среды“» и нажать кнопку «опрос».