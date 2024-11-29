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Как будет выглядеть сквер Льва Толстого после реконструкции? Туляков просят пройти опрос
Фото Алексея Пирязева

Как будет выглядеть сквер Льва Толстого после реконструкции? Туляков просят пройти опрос

Общественное пространство планируют отремонтировать в 2025 году.

Сквер победил в рейтинговом голосовании, набрав 25734 голоса, и будет благоустроен по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
 
Со 2 по 15 декабря пройдет опрос по утверждению проекта благоустройства сквера им. Л. Н. Толстого, расположенного на пр. Ленина, между домами 74 и 76. Тулякам предлагают принять в нем участие.

Для этого необходимо зайти на «Госуслуги», выбрать раздел «Деятельность», затем подраздел «Приоритетный национальный проект „Формирование современной городской среды“» и нажать кнопку «опрос».

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сегодня, в 14:40 0
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