Ведущие проекта «Пробный переезд» Анфиса Черных и Антон Зайцев побывали в Туле

Фото телеканала Пятница.

На телеканале «Пятница!» продолжается показ нового сезона познавательного тревел-проекта, в котором рассказывают, где на Руси жить хорошо.

В рамках проекта ведущие Анфиса Черных и Антон Зайцев исследуют страну и показывают российские города с точки зрения ПМЖ – сколько стоит жилье, где учиться, куда устроиться на работу и как отдыхать.

В новом выпуске проекта ведущие побывали в Туле и выяснили, чем живут и как развлекаются местные жители.

Чтобы подробнее узнать о городе, Анфиса Черных попробует найти жилье – как в многоэтажке, так и в частном секторе – и выяснит, сколько оно стоит. А ее соведущий Антон Зайцев определит, какие вакансии сейчас наиболее востребованы. Также он проверит, какие зарплаты у местных жителей.

Кроме того, Анфиса и Антон исследуют тульскую кухню. Они приготовят известный «Анковский пирог» и попробуют тульские пряники в сочетании с национальными блюдами.

А еще в выпуске зрители узнают о современном симуляторе комбайна, посетят самую большую фабрику в Европе по производству музыкальных инструментов и побывают в масштабном историческом музее на Куликовом поле.



Подробности путешествия ведущих тревел-проекта «Пробный переезд» можно увидеть уже в субботу, 30 ноября, в 9.00 (12+)