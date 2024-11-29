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Ведущие проекта «Пробный переезд» Анфиса Черных и Антон Зайцев побывали в Туле
Фото телеканала Пятница.

Ведущие проекта «Пробный переезд» Анфиса Черных и Антон Зайцев побывали в Туле

На телеканале «Пятница!» продолжается показ нового сезона познавательного тревел-проекта, в котором рассказывают, где на Руси жить хорошо.

В рамках проекта ведущие Анфиса Черных и Антон Зайцев исследуют страну и показывают российские города с точки зрения ПМЖ – сколько стоит жилье, где учиться, куда устроиться на работу и как отдыхать.

В новом выпуске проекта ведущие побывали в Туле и выяснили, чем живут и как развлекаются местные жители.

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Чтобы подробнее узнать о городе, Анфиса Черных попробует найти жилье – как в многоэтажке, так и в частном секторе –  и выяснит, сколько оно стоит.  А ее соведущий Антон Зайцев определит, какие вакансии сейчас наиболее востребованы. Также он проверит, какие зарплаты у местных жителей. 

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Кроме того, Анфиса и Антон исследуют тульскую кухню. Они приготовят известный «Анковский пирог» и попробуют тульские пряники в сочетании с национальными блюдами.

А еще в выпуске зрители узнают о современном симуляторе комбайна, посетят самую большую фабрику в Европе по производству музыкальных инструментов и побывают в масштабном историческом музее на Куликовом поле. 

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Подробности путешествия ведущих тревел-проекта «Пробный переезд» можно увидеть уже в субботу, 30 ноября, в 9.00 (12+)

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