Лучшие участковые Тулы: кто они?

Победителями признаны:

1 место — старший участковый уполномоченный полиции УМВД по городу Туле капитан Валерий Федосов. Ему вручат диплом I степени и денежную премию в размере 15 тысяч рублей.

2 место — старший участковый уполномоченный полиции ОП «Скуратовский» майор Артур Гордеев. Ему вручат диплом II степени и денежную премию в размере 10 тысяч рублей.

3 место — старший участковый уполномоченный полиции ОП «Привокзальный» майор Марина Коврига. Ей вручат диплом III степени и денежную премию в размере 5 тысяч рублей.

Награждение пройдет на торжественном совещании, посвященном очередной годовщине создания службы участковых уполномоченных полиции.