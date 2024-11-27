Что ждёт Киреевский район после визита Дмитрия Миляева: список поручений губернатора

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Владислав Галкин доложил о текущей ситуации в Киреевске, обозначил приоритетные задачи и цели развития муниципального образования.

Финансы и инвестиции

Бюджет Киреевского района за 2024 год составил 3,2 млрд рублей. По итогам первого квартала 2024 года зарплата работников увеличилась на 16,1%, а в промышленной сфере на 20,9%. Объем инвестиций на следующий год составит 3,5 млрд рублей.

дороги

В Киреевске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы ул. Торговая в Киреевске и ул. Клубная в п. Приупский. В целом по району отремонтировано 16 дорог длиной почти 12 км.

ЖКХ

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Киреевском районе завершено благоустройство общественного пространства - территории, прилегающей к ДК в п. Октябрьский и 9 дворов.

Модернизируется система ЖКХ: построена модульная котельная мощностью 6 МВт, модернизирован основной водозабор, произведена замена сетей, идет реконструкция насосной станции «Парк». Это позволит увеличить количество и качество воды для населения. Работы продолжатся в 2025 году.

Киреевск активно учувствует в программе «Наш район», которую инициировал Дмитрий Миляев. В следующем году будут проводится ремонты дымветканалов, дорог, тротуаров и дворов.

На программу «Наш район» губернатором выделено более 1 млрд рублей. Эти средства направляются на решение проблемных вопросов муниципальных образований.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что необходимо еще раз проанализировать эту программу и поручил заместителю председателя Правительства Тульской области Наталье Аникиной точечно выявить дополнительные потребности муниципалитетов.

Образование

В рамках нацпроекта «Образование» создано 3 «Точки роста». 2 учреждения получили новое оборудование, а в Бородинской средней школе открылся кружок по управлению БПЛА.

Культура

В рамках национального проекта «Культура» Киреевский районный краеведческий музей им. А. Н. Куприна оснащен новым оборудованием. Обновленная экспозиция показывает историю прошлого Киреевского края м использованием современных мультимедийных технологий.

поручения губернатора

Владислав Галкин доложил, что по итогам выезда Дмитрия Миляева в район отремонтирована ул. Л. Толстого, на ряде улиц обустроены пешеходные дорожки и тротуары, а также запланирован ремонт ул. Колхозная, М. Горького, Тургенева и Лермонтова в г. Липки. По ул. Лермонтова установлено 12 опор и 12 светильников. До конца года из-под здания Липковской поликлиники будет выведен участок канализационного коллектора.

Дмитрий Миляев отметил, что важно учесть все рекомендации по модернизации сетей водоснабжения, обустройству пляжных территорий, ремонту объектов ЖКХ, дорог, а также образовательных, медицинских и культурных учреждений. Губернатор поручил профильным министерствам оказать поддержку муниципалитету по всем проблемным направлениям.

Также местным чиновникам были даны рекомендации по увеличению числа профессиональных кадров и расселению ветхого жилья.

— Мы уже не в первый раз собираемся, и я надеюсь, что сможем перейти к системному взаимодействию с главами муниципалитетов. Важно поддерживать постоянный контакт и активнее сотрудничать. Перестраивайте работу в конструктивное русло. Наша главная задача — решать проблемы, чтобы жизнь людей становилась лучше и комфортнее, — подытожил губернатор.