Туляков приглашают на ярмарку трудоустройства

28 ноября в Кадровом центре «Работа России» состоится ярмарка вакансий. В ней примут участие 15 работодателей социально-реабилитационной сферы. Это
- ОСФР по Тульской области;
- Туластат;
- Региональный центр «Развитие»;
- Управление социальной защиты населения Тульской области»;
- Всероссийское общество инвалидов;
- Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
- Тулажелдормаш им А. В. Силкина;
- ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
- ГУ ТО «КЦСОН № 1»;
- Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень»;
- Городская клиническая больница № 2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева;
- Тульский психоневрологический интернат;
- Центр занятости населения Тульской области;
- МКУ «Централизованная бухгалтерия по муниципальным образовательным учреждениям г. Тулы»;
- ГКУ ТО «ЦБ МТИСЗ ТО».
Учреждения приглашают на собеседование психологов, бухгалтеров, социальных работников, экономистов, инженеров, водителей автомобиля и других специалистов. Об этом сообщает Центр занятости региона.
Ярмарка пройдет в Туле на ул. Демонстрации, д. 34. Начало — в 14.00.