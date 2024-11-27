Туляков приглашают на ярмарку трудоустройства

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Есть вакансии психологов, бухгалтеров, социальных работников, экономистов, инженеров и др.

28 ноября в Кадровом центре «Работа России» состоится ярмарка вакансий. В ней примут участие 15 работодателей социально-реабилитационной сферы. Это

ОСФР по Тульской области;

Туластат;

Региональный центр «Развитие»;

Управление социальной защиты населения Тульской области»;

Всероссийское общество инвалидов;

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

Тулажелдормаш им А. В. Силкина;

ПАО «Россети Центр и Приволжье»;

ГУ ТО «КЦСОН № 1»;

Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень»;

Городская клиническая больница № 2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева;

Тульский психоневрологический интернат;

Центр занятости населения Тульской области;

МКУ «Централизованная бухгалтерия по муниципальным образовательным учреждениям г. Тулы»;

ГКУ ТО «ЦБ МТИСЗ ТО».

Учреждения приглашают на собеседование психологов, бухгалтеров, социальных работников, экономистов, инженеров, водителей автомобиля и других специалистов. Об этом сообщает Центр занятости региона.

Ярмарка пройдет в Туле на ул. Демонстрации, д. 34. Начало — в 14.00.