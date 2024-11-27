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Туляков приглашают на ярмарку трудоустройства
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Туляков приглашают на ярмарку трудоустройства

Есть вакансии психологов, бухгалтеров, социальных работников, экономистов, инженеров и др.

28 ноября в Кадровом центре «Работа России» состоится ярмарка вакансий. В ней примут участие 15 работодателей социально-реабилитационной сферы. Это

  • ОСФР по Тульской области;
  • Туластат;
  • Региональный центр «Развитие»;
  • Управление социальной защиты населения Тульской области»;
  • Всероссийское общество инвалидов;
  • Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
  • Тулажелдормаш им А. В. Силкина;
  • ПАО «Россети Центр и Приволжье»;
  • ГУ ТО «КЦСОН № 1»;
  • Центр социальной реабилитации инвалидов «Березень»;
  • Городская клиническая больница № 2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева;
  • Тульский психоневрологический интернат;
  • Центр занятости населения Тульской области;
  •  МКУ «Централизованная бухгалтерия по муниципальным образовательным учреждениям г. Тулы»;
  • ГКУ ТО «ЦБ МТИСЗ ТО».

Учреждения приглашают на собеседование психологов, бухгалтеров, социальных работников, экономистов, инженеров, водителей автомобиля и других специалистов. Об этом сообщает Центр занятости региона.

Ярмарка пройдет в Туле на ул. Демонстрации, д. 34. Начало — в 14.00. 

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