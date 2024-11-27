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В кафе Mama Mia опровергли возможность банкротства: разберемся, в чем дело
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В кафе Mama Mia опровергли возможность банкротства: разберемся, в чем дело

Сеть кафе, похоже, теперь принадлежит другому ООО.

«К банкротству отношения не имеем»

Накануне стало известно о том, что налоговики подали иск о банкротстве к ООО «Мама Миа» в Арбитражный суд региона. Компания признана должником. Суд пока оставил заявление без движения, так как оно было подано с нарушением требований. Исправлений ждут до 13 декабря 2024 года. 

Тем временем представители сети кафе прислали в редакцию Myslo свой комментарий:

— Сеть кафе Mama Mia не имеет никакого отношения к банкротному делу и не будет банкротиться. Парадокс ситуации оказался в том, что название юридического лица «Мама Миа» совпадает с названием ресторана и поэтому произошла ошибка. Сеть кафе Mama Mia давно осуществляет коммерческую деятельность, используя юридическое название ООО «Гранд кафе». Это можно выяснить простым способом — взять чек и проверить название юридического лица и ИНН.

К комментарию были приложены изображения:

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Действительно, ООО «Гранд кафе» значится и в мобильном приложении сети. На сайте же mamamia-pizza.ru название ООО «Мама Миа» убрали совсем недавно.

Кому принадлежит сеть?

ООО «Мама Миа». По данным сервисов по проверке контрагентов, ООО «Мама Миа» с уставным капиталом в 1 млн рублей было зарегистрировано в Туле в 2011 году. Адрес: ул. Октябрьская, 16. Директор в настоящее время — Кульпина Лидия Казимировна. В организации числится всего 1 работник.

На август 2024 года у компании зафиксировано 17 548 358 рублей долгов. Недоимка по НДС — 9 360 274 рублей, пени — 8 188 084,43 руб. 

ООО «Гранд кафе». Эта организация была зарегистрирована 07.02.2024 с уставным капиталом в 10 тысяч рублей в Чеченской республике (Грозный). Гендиректор — Кульпин Юрий Александрович. Долгов нет. 

А еще мы нашли чек от 2023 года из кафе Mama Mia на ул. Демонстрации, который и вовсе относится к ООО «Диаманд» (мы когда-то там ели наполеон). 

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ООО «Диаманд» образовано в 2022 году в Туле, ул. Демонстрации, 1-а, с уставным капиталом в 100 тысяч рублей. Гендиректор София Кишко. Долгов нет. 7 человек работников.

Как видим, всё непросто. Но раз сама Mama Mia Mia ответственно заявляет, что к банкротному делу отношения не имеет и не закроется, значит, и волноваться не о чем. 

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