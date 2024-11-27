Больше половины выпускников тульских школ идут учиться в техникумы и колледжи

Больше половины выпускников тульских школ выбирают среднее профессиональное образование. Поэтому в 2025 году в колледжах и техникумах региона будет выделено 8323 бюджетных места. Об этом рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко.
Места распределили на основании приоритетов развития отраслей экономики региона и с учетом результатов опроса работодателей.
Так, бюджетные места предусмотрены в отраслях:
- промышленности, металлургии и ОПК — 51,3%,
- сферы услуг — 10,8%,
- информационных технологий — 7,6%,
- здравоохранения и агропромышленного комплекса — 7,5%,
- образования и физической культуры — 6,4%,
- культура и искусства — 3%.
В 19 колледжах будет вестись прием на программы «Профессионалитета» на базе 8 кластеров, созданных в рамках федерального проекта. Планируется принять около 2500 абитуриентов, что на 410 больше, чем в прошлом году.