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Больше половины выпускников тульских школ идут учиться в техникумы и колледжи
Фото Алексея Пирязева.

Больше половины выпускников тульских школ идут учиться в техникумы и колледжи

В 2025 году в них выделят 8323 бюджетных места.

Больше половины выпускников тульских школ выбирают среднее профессиональное образование. Поэтому в 2025 году в колледжах и техникумах региона будет выделено 8323 бюджетных места. Об этом рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко.

Места распределили на основании приоритетов развития отраслей экономики региона и с учетом результатов опроса работодателей. 

Так, бюджетные места предусмотрены в отраслях: 

  • промышленности, металлургии и ОПК — 51,3%,
  • сферы услуг — 10,8%, 
  • информационных технологий — 7,6%,
  • здравоохранения и агропромышленного комплекса — 7,5%, 
  • образования и физической культуры — 6,4%,
  • культура и искусства — 3%.

В 19 колледжах будет вестись прием на программы «Профессионалитета» на базе 8 кластеров, созданных в рамках федерального проекта. Планируется принять около 2500 абитуриентов, что на 410 больше, чем в прошлом году. 

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сегодня, в 15:31 0
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