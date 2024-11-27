В Туле на каждой яме теперь будут указывать сроки «ее жизни»

Депутаты городской Думы внесли изменения в правила благоустройства. Они решили расширить обязательные требования к информационным табличкам, которые размещают на ограждение мест разрытия.

Теперь исполнитель должен отразить наименование работ, данные заказчика и организации, производящей работы, номер телефона организации и ответственного должностного лица, сроки проведения работ.

Важно — если исполнитель не успевает завершить работы в срок, он вносит информацию о сроках и причинах их продления в табличке.