Парковки для самокатов, туристический налог и льготы для участников СВО: какие решения приняла Тульская гордума

туристический налог

Депутаты поддержали вопрос об установлении и введении в действие с 1 января 2025 года на территории муниципального образования город Тула туристического налога.

Проект решения разработан в связи с изменением Налогового кодекса РФ, которым с 2025 года введен новый туристический налог.

– Введение нового налога – важный шаг для развития туристической инфраструктуры и поддержки местного бюджета. Как все мы знаем, Тула – третий музейный центр страны после Москвы и Санкт-Петербурга. Логика введения туристического налога базируется на необходимости постоянного улучшения городской инфраструктуры, от которой в первую очередь выигрывают сами туристы, – пояснила заместитель главы администрации города Тулы Елена Бирживая. – Ставка туристического налога в 2025 году составит 1 %, с каждым годом она будет повышаться, и к 2029 году достигнет максимального значения в 5 %. Минимальная сумма налога – 100 рублей за каждый день пребывания туриста в гостинице.

Налог будет взиматься с итоговой стоимости оказанной услуги по размещению гостей без учета НДС и включаться в счет отдельной строкой. В соответствии с Налоговым кодексом отдельные категории граждан освобождаются от уплаты налога. Это, например, Герои Советского Союза, Герои России, Герои Труда, полные кавалеры ордена Славы, участники Великой Отечественной войны и СВО, ветераны и инвалиды боевых действий, жители блокадного Ленинграда, осажденного Сталинграда и Севастополя, инвалиды I и II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства. Принятое депутатами городской Думы решение расширяет этот список. Туристический налог на территории города Тулы не будут платить граждане, зарегистрированные в Тульской области, жители ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, приграничных регионов, проживающие в ПВР, лица из многодетных семей, спортсмены и тренеры, приехавшие в Тулу на официальные соревнования, граждане, сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов, лица, прибывшие в санатории Минобороны РФ.

Налогоплательщиками будут выступать физические и юридические лица, владеющие гостиницами, отелями, хостелами, которые включены в реестр классифицированных средств размещения. На территории г. Тулы насчитывается 78 таких объектов.

Туристический налог является квартальным. Налогоплательщики представляют налоговую декларацию в налоговый орган по месту нахождения средства размещения в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Налог уплачивается в бюджет по месту нахождения средства размещения в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

– Тула – город с богатой историей и культурой. Во всем мире известны наши бренды – пряники, самовары, оружие, гармони. Ежегодно более миллиона гостей посещают Тулу. Мы стремимся сделать их пребывание в нашем городе комфортным и интересным, – отметил Глава города Тулы, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Эрк. – В областном центре активно развивается туристическая инфраструктура, строятся новые современные гостиницы, появляется все больше общественных пространств, точек притяжения для туристов. В нашем городе работают множество замечательных музеев, которые регулярно организуют интересные выставки, пополняют новыми экспонатами свой фонд. Уверен, что у Тулы большой туристический потенциал, и с каждым годом число гостей областной столицы будет только увеличиваться.

– Мы знаем, что с 1 января 2025 года в Туле вводят туристический налог, и готовы внимательно изучить изменения, внесенные в Налоговый кодекс, и решение, принятое тульскими депутатами, а также ознакомимся с льготными категориями гостей, которые будут освобождены от уплаты налога. Отели нашей сети работают во многих городах России, в частности, в тех, где уже несколько лет действует курортный сбор. Поэтому мы знакомы с механизмом его взимания. Уверены, туристический бизнес быстро адаптируется к новому налогу, – подчеркнула генеральный менеджер AZIMUT Сити Отель Тула Светлана Газоян.

Напомним, что туристический налог вводится по итогам реализации пилотного проекта об установлении курортного сбора, действующего в период с 2018 г. до конца 2024 г. на территории Краснодарского, Алтайского, Ставропольского краев, а также на федеральной территории «Сириус» и в г. Санкт-Петербург.

В ряде городов органами местного самоуправления уже приняты решения о введении туристического налога. В их число входят Владимир, Орел, Кострома, Великий Новгород, Ростов-на-Дону, Краснодар, Тамбов и другие. Проекты решений об установлении налога рассматриваются в Калуге, Твери, Рязани.

Правила благоустройства города

Депутаты приняли решение о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула.

Поправки вносятся в несколько пунктов документа. В первую очередь, в городе изменят цвет разметки обязательной парковки по кикшерингу средств индивидуальной мобильности – самокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес – на белый. Напомним, что депутатский корпус принял решение оборудовать такие парковки в июле текущего года.

В Правилах благоустройства расширяются обязательные требования к информационным табличкам, которые размещают на ограждение мест разрытия. Теперь исполнитель должен отразить наименование работ, данные заказчика и организации, производящей работы, номер телефона организации и ответственного должностного лица, сроки проведения работ. Если исполнитель не успевает завершить работы в указанный срок, он вносит информацию о сроках и причинах их продления в табличке.

Следующая принятая поправка направлена на оптимизацию мест размещения контейнерных площадок в городе. Из Правил исключается пункт, который устанавливает обязательное расстояние между контейнерами, а также между краем площадки и контейнерами.

Депутаты проголосовали за поправку, которая закрепляет за администрацией города Тулы полномочия утверждать типовые архитектурные решения и требования к внешнему виду некапитальных нестационарных сооружений (киосков, торговых палаток), размещенных на территории города Тулы.

– Сегодня депутатский корпус принял изменения, которые необходимы современному городу. Важной частью нашей работы является актуализация законодательства. Своевременно принятые решения – это залог комфортного города, а значит, и благополучия горожан, – считает первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

Льгота для семей участников СВО

В ходе очередного заседания Тульской городской Думы депутаты поддержали вопрос о внесении изменения в решение Тульской городской Думы «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан».

Было решено продлить на 2025 год действующие льготы на оплату за пользование жилым муниципальным помещением (платы за наем) для мобилизованных граждан, контрактников и членов их семей. Для этих категорий граждан размер платы за наем снижен на 50 %.

– Наш регион входит в число лидеров по количеству и объему мер поддержки, предоставляемых участникам спецоперации и их семьям, – прокомментировал первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов. – Поддержка военнослужащих и их близких – это не только приоритетное направление деятельности, это наш общий долг. Впервые льгота по оплате за наем была введена в 2022 году. Депутаты единогласно поддерживают решение о ее предоставлении все эти годы. Льгота уменьшает финансовую нагрузку на семьи наших бойцов, которые отстаивают интересы страны в ходе спецоперации.

Корректировка Устава Тулы

Депутаты рассмотрели проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования город Тула.

Корректировки вносятся в рамках работы по приведению нормативно-правовой базы в соответствие с федеральным законодательством. Основные дополнения касаются вопросов местного значения, межмуниципального сотрудничества, полномочий городских властей, а также повышения ответственности органов местного самоуправления перед высшим должностным лицом субъекта РФ.

Так, право на участие в сходах граждан по вопросам выдвижения кандидатуры старосты и досрочного прекращения его полномочий нормами Устава также теперь наделяются совершеннолетние жители, имеющие в собственности жилое помещение, расположенное на территории сельского населенного пункта.

Предусматривается дополнение видов деятельности, характерных для социально-ориентированных некоммерческих организаций: сбор, изучение и тиражирование лучших практик решения вопросов местного значения, организации муниципального управления.

Систематизированы положения о формах межмуниципального сотрудничества и внесены изменения в нормы, регулирующие деятельность межмуниципальных хозяйственных обществ.

К вопросам местного значения отнесено полномочие по осуществлению учета личных подсобных хозяйств, которые ведут граждане.

– В нашей стране выстроена четкая иерархия законодательной базы, что обеспечивает единое правовое поле для всего государства. Исходя из этого новеллы, принимаемые на федеральном уровне, подлежат отражению в местных нормативных актах. Поэтому приведение Устава Тулы в соответствие с федеральным законодательством – это наша обязанность, – прокомментировала заместитель председателя Тульской городской Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова.

Ранее проект решения был представлен общественности на публичных слушаниях. Также документ прошел независимую антикоррупционную экспертизу.

Депутаты приняли предложенные изменения единогласно.