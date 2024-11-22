В Кимовске открылся новый сквер

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Второй этап благоустройства пространства будет реализован в 2025 году.

В Кимовске завершено благоустройство сквера в районе школы № 7. Пространство победило в рейтинговом голосовании, которое проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Его поддержало около 3 тысяч жителей.

В сквере появилось несколько детских и спортивных площадок. Также выполнены работы по освещению и озеленению. По итогам рейтингового голосования этого года второй этап благоустройства пространства будет реализован в 2025 году.

— Территории возле образовательных учреждений — особая ответственность. Важно создать безопасное и многофункциональное пространство для комфортного досуга детей и взрослых. Благоустройство проводится в соответствии с пожеланиями и запросами жителей. Благодаря этому во всех муниципалитетах региона появляются востребованные пространства, — сказал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Напомним, в этом году во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства приняли участие более 119 тысяч жителей Тульской области — это рекорд для региона. 10 пространств-победителей будут обновлены в 2025 году.