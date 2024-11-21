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В Туле у заключенной в СИЗО родился ребенок: 9 месяцев малыш «сидит» вместе с мамой
Фото Myslo и пресс-службы УФСИН по Тульской области.

В Туле у заключенной в СИЗО родился ребенок: 9 месяцев малыш «сидит» вместе с мамой

Сегодня маму с малышом посетила Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова.

В Туле ребенок уже 9 месяцев находится в СИЗО вместе со своей мамой, которую обвиняют в мошенничестве при получении выплат.

Изначально женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Но в начале судебного процесса, который начался в 2023 году, из-за болезни старшего ребенка она пропустила заседание суда, и меру изменили на домашний арест, а на обвиняемую повесили электронный браслет. Когда женщина отправилась в поликлинику для того, чтобы получить справку о том, что заседание суда она пропустила по уважительной причине, браслет сработал. Уголовно-исполнительная инспекция зафиксировала уклонение от разрешенного маршрута, и домашний арест поменяли на СИЗО.

В феврале 2024 года у обвиняемой родился еще один ребенок, но меру пресечения на более мягкую ей никто не поменял — адвокат так и не заявил соответствующее ходатайство. Малыш находится в камере с мамой и с ней же посещает судебный процесс, который подчас длится по 6-7 часов. 

Эту информацию довели до детского омбудсмена. И сегодня, 22 ноября, Наталия Зыкова, помощник начальника Управления ФСИН Кирилл Апексимов и начальник СИЗО Юрий Медведев посетили маму с малышом.

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Женщина рассказала о жизни в условиях заключения. Она отметила, что, несмотря на непростую ситуацию, ей создали необходимые условия для воспитания ребенка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тульской области. Наталия Зыкова выяснила, что у матери есть возможность выбирать различную смесь для кормления ребенка с учетом его непереносимости лактозы. Кроме того, женщине предоставляют подгузники и другие принадлежности для ухода за ребенком.

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Общаясь с матерью, Наталия Зыкова узнала, что малыш растет очень быстро и ему скоро понадобится новая кроватка и подгузники большего размера. В ответ на просьбу осужденной детский омбудсмен в этот же день предоставила новую кроватку со спальными принадлежностями, развивающий коврик, подгузники, книжки и игрушки для малыша.

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Несмотря на нестандартные условия, матери в следственном изоляторе доступен нормальный уход за малышом.

— Совместная работа УФСИН и уполномоченного по правам ребенка направлена на создание комфортных и безопасных условий для содержания матерей с детьми. УФСИН активно работает над решением текущих проблем с целью поддержания семейных связей и создания возможностей для роста и развития детей, находящихся в учреждениях УИС под присмотром своих матерей, — отметили в пресс-службе УФСИН.

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