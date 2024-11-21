Тульские коммунальщики и дорожники из-за непогоды переведены в режим в повышенной готовности

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Из-за непогоды вечером 21 и ночью 22 ноября в Тульской области ожидаются осадки в виде дождя, местами сильного, и мокрого снега, а также порывы ветра до 27 метров в секунду.

По информации филиала ПАО «Центр и Приволжье» - «Тулэнерго», все территориальные сетевые организации перешли на работу в режиме повышенной готовности. Для устранения нарушений мобилизованы все силы и средства. Готовы 43 аварийные бригады. Предусмотрены резервные источники электроснабжения.

Оперативная обстановка находится на контроле Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тульской области. Работает Единый контакт-центр ГК «Россети»: 8(800)220-0-220.

По информации «Тулаавтодора», для проведения работ по зимнему содержанию дорог имеется 413 единиц специализированной техники, в том числе 190 комбинированных дорожных машин (КДМ). Заготовлено 140 тысяч тонн противогололедного материала.

Для оценки состояния покрытия дорог проводится патрулирование. Особое внимание уделяется состоянию покрытия мостовых сооружений, путепроводов и опасных участков, а также обеспечению безопасности движения на маршрутах школьных автобусов и общественного транспорта.

Для оперативного реагирования и принятия незамедлительных мер в период неблагоприятных погодных условий организовано взаимодействие между Госавтоинспекцией, МЧС, Ситуационным центром губернатора и ЕДДС в муниципалитетах.