  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель такси едва не устроил ДТП на ровном месте - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель такси едва не устроил ДТП на ровном месте

В Туле водитель такси едва не устроил ДТП на ровном месте

Видео с аварийной манерой вождения появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на Зареченском мосту через Упу. На записи видно, как резво перестроившийся в другую полосу водитель едва не спровоцировал автоаварию.

«Просьба выложить. Возможно, сотрудники ГИБДД и Яндекса займутся данным водителем, потому что такие точно не должны перевозить людей. На слова „ты видел, что почти устроил ДТП?“, он ответил „ну, я вас не заметил“. Сложно не заметить огромный оранжевый внедорожник, единственный рядом», — утверждает автор кадров.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Этого водителя уже штрафовали за встречные трамвайные пути. А он опять тут!
Дежурная часть
Этого водителя уже штрафовали за встречные трамвайные пути. А он опять тут!
сегодня, в 16:10, 25 1240 0
В Туле водитель Hyundai Solaris неудачно выехал на трамвайные пути
Дежурная часть
В Туле водитель Hyundai Solaris неудачно выехал на трамвайные пути
вчера, в 20:00, 11 1711 2
В Туле водителя Haval оштрафовали за «индивидуальный» поворот
Дежурная часть
В Туле водителя Haval оштрафовали за «индивидуальный» поворот
вчера, в 16:45, 3 1034 3
В Туле автомобилист прокатился по трамвайным путям и получил штраф
Дежурная часть
В Туле автомобилист прокатился по трамвайным путям и получил штраф
19 ноября, в 16:42, 58 2514 1

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 20:15 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Владимир Путин: «Конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера»
Владимир Путин: «Конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера»
Тульские коммунальщики и дорожники из-за непогоды переведены в режим в повышенной готовности
Тульские коммунальщики и дорожники из-за непогоды переведены в режим в повышенной готовности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.