В Туле пройдет городской молодежный медиафорум

Участники мероприятия смогут посетить площадки от студенческих медиацентров Тулы и блогеров Инсайт Люди, поучаствовать в открытом диалоге с топ-представителями различных медиасфер города, познакомиться с конкурсными фотоработами (условия участия в творческом конкурсе здесь). На форуме специалисты городского медиацентра «Тирекс» устроят презентацию новых проектов, а также наградят победителей творческого конкурса среди фотографов и видеографов, активистов и друзей медиацентра.

Для участников организуют интерактивные зоны: VR, спиннер 360, Джастденс, фотозону. Среди гостей разыграют призы.

Участие в мероприятии бесплатное, регистрация обязательна по ссылке. В случае возникновения вопросов при регистрации можно написать сообщение в группу молодежного медиацентра «Тирекс».

Организатором мероприятия выступает молодежный центр «Спектр» при поддержке администрации города Тулы.