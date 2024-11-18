18 ноября южная часть Тулы осталась без воды

Фото Дмитрия Дзюбина

Отключение связано с вводом в эксплуатацию нового участка водовода Окско-Непрейковского водозабора.

18 ноября с 8.00 до 18.00 снижено давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов г. Тулы южнее ул. Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина, ул. Болдина, ул. Макаренко, ул. Рязанская, район Зеленстроя, Калужское шоссе, Новомосковское шоссе, а также п. Косая Гора, Скуратовские поселки.

Подача холодной воды прекращена в п. Новый, п. Рассвет, п. Иншинский, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Для жителей Центрального, Советского, Привокзального округов в течение дня организована бесплатная раздача воды.

Центральный округ

С 10.00 до 19.00 воду будут выдавать из автомобилей на пр. Ленина, 111.

В киосках «Губернский колодезь» питьевую воду будут выдавать по следующим адресам:

9.00-20.00 ул. Циолковского, 5 9.00-20.00 ул. Новомосковское шоссе, 60 9.00-20.00 ул. Староникитская, 105 9.00-20.00 пос. Скуратово ул. Новоселов, 4, к. 4 9.00-20.00 ул. Кауля, 10 9.00-20.00 п. Менделеевский, ул. Пионерская, 15

Советский округ

В киосках «Губернский колодезь» питьевую воду будут выдавать по следующим адресам:

9.00-20.00 ул. Смидович, 2 9.00-20.00 ул. Ф. Энгельса, 52 (Энгельса, 114) 9.00-20.00 ул. Фрунзе, 22

Привокзальный округ

В киосках «Губернский колодезь» питьевую воду будут выдавать по следующим адресам:

9.00-20.00 ул. Седова, 2 9.00-20.00 п. Иншинский, 29/1 9.00-20.00 ул. Седова, 35 9.00-20.00 п. Косая Гора, ул. Генерала Горшкова, 1 9.00-20.00 Калужское шоссе, 102, корпус 1 9.00-20.00 п. Рассвет, 36

Также можно набрать воду в пожарных частях по следующим адресам: