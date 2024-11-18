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Всё начнется в четверг! На Центральную Россию обрушится месячная норма осадков
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Всё начнется в четверг! На Центральную Россию обрушится месячная норма осадков

На этой неделе небесная канцелярия доставит тулякам массу неприятных сюрпризов: ливни, аномально низкое давление.

Начнется неделя спокойно, ожидается довольно теплая и сырая для ноября погода: в понедельник +3…+5 °С, небольшой дождь, в ночь на вторник — кратковременный мокрый снег, который будет таять. 

Все начнётся в четверг, предупреждает Центр погоды «Фобос». Сначала тепло: днем до +4…+9 °С, как в октябре. Потом зарядят ливни, ветер в порывах может достигать штормовых 15–20 м/с!

Атмосферное давление рухнет до аномально низких значений — 725 мм рт. ст.

В ночь на пятницу интенсивные ливни продолжатся, но будет тепло — до +3…+8 °С. Днем в пятницу похолодает, и дожди перейдут в заряды мокрого снега. На земле снова образуется снежный покров, местами до 8–11 см.

В субботу — новая порция сильного влажного снега. Температура упадет до 0…+2 °С. В воскресенье — снова небольшой снег, около 0 °С, по ночам на дорогах будет скользко.

«Таким образом, в конце недели в столичном регионе выпадет до 40–60 мм осадков, что соизмеримо со всей месячной климатической нормой ноября», — пишет «Фобос».

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Фотограф:
сегодня, в 10:15 0
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