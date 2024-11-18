  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Спасенный в Медвенке косуленок умер через два дня - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Спасенный в Медвенке косуленок умер через два дня

Спасенный в Медвенке косуленок умер через два дня

Об истории, которая произошла в первых числах ноября, стало известно только сегодня.

18 ноября пресс-служба регионального УМВД рассказала о том, как специалист отделения кадров УМВД России по Туле Екатерина Кадильникова спасла маленькую косулю. Екатерина, к слову, не в первый раз становится героиней новостных сводок. В последних числах августа она вытащила из горящего дома пенсионера и его собаку. 10 ноября Владимир Колокольцев наградил Екатерину за героизм.

Теперь же неравнодушная полицейская пыталась спасти косуленка, попавшего в беду.

Это случилось почти три недели назад, в начале ноября. Утром Екатерина направлялась из дома на работу, когда у остановки общественного транспорта услышала пронзительный визг. Это был косуленок, застрявший между прутьями металлического забора. Малыш вывернул ножку, повредил рога и с каждым движением все больше травмировал себя. Все его усилия вырваться из «капкана» были тщетными. 

photo_2024-11-18_16-27-00.jpg

Одной Екатерине не удалось вызволить животное. 

— В этот момент остановилась легковая машина, и двое мужчин пришли мне на помощь. Мы накрыли косуленка полиэтиленовым мешком, аккуратно высвободили застрявшую ножку и положили на землю. Он попытался подняться, побежать, но упал.

photo_2024-11-18_16-26-55.jpg

Детеныш косули был передан сотрудникам охотхозяйства, которые, осмотрев малыша, обещали подлечить и после выздоровления выпустить в дикую природу.

Myslo уточнил информацию о состоянии животного в департаменте охотхозяйства.

— Малыша пытались спасти, но, несмотря на все усилия, он умер через два дня, — рассказал директор департамента Андрей Момент. — Косули крайне чувствительны и очень плохо переносят любой стресс. В ситуации с косулей стресс может зачастую приводить даже к разрыву сердца. Причем не всегда сразу, это вполне может случиться и некоторое время спустя. Особенно высок риск такого исхода, если это еще юный, неокрепший косуленок. К сожалению, косули очень редко выживают после таких потрясений. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:44 0
Другие статьи по темам
Событие
косуленокспасение
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Тулой завершены съемки исторического байопика «Рождение империи»
Под Тулой завершены съемки исторического байопика «Рождение империи»
Комфорт городской среды: что сделано в Тульской области в 2024 году
Комфорт городской среды: что сделано в Тульской области в 2024 году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.