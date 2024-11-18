Спасенный в Медвенке косуленок умер через два дня

Об истории, которая произошла в первых числах ноября, стало известно только сегодня.

18 ноября пресс-служба регионального УМВД рассказала о том, как специалист отделения кадров УМВД России по Туле Екатерина Кадильникова спасла маленькую косулю. Екатерина, к слову, не в первый раз становится героиней новостных сводок. В последних числах августа она вытащила из горящего дома пенсионера и его собаку. 10 ноября Владимир Колокольцев наградил Екатерину за героизм.

Теперь же неравнодушная полицейская пыталась спасти косуленка, попавшего в беду.

Это случилось почти три недели назад, в начале ноября. Утром Екатерина направлялась из дома на работу, когда у остановки общественного транспорта услышала пронзительный визг. Это был косуленок, застрявший между прутьями металлического забора. Малыш вывернул ножку, повредил рога и с каждым движением все больше травмировал себя. Все его усилия вырваться из «капкана» были тщетными.

Одной Екатерине не удалось вызволить животное.

— В этот момент остановилась легковая машина, и двое мужчин пришли мне на помощь. Мы накрыли косуленка полиэтиленовым мешком, аккуратно высвободили застрявшую ножку и положили на землю. Он попытался подняться, побежать, но упал.

Детеныш косули был передан сотрудникам охотхозяйства, которые, осмотрев малыша, обещали подлечить и после выздоровления выпустить в дикую природу.

Myslo уточнил информацию о состоянии животного в департаменте охотхозяйства.

— Малыша пытались спасти, но, несмотря на все усилия, он умер через два дня, — рассказал директор департамента Андрей Момент. — Косули крайне чувствительны и очень плохо переносят любой стресс. В ситуации с косулей стресс может зачастую приводить даже к разрыву сердца. Причем не всегда сразу, это вполне может случиться и некоторое время спустя. Особенно высок риск такого исхода, если это еще юный, неокрепший косуленок. К сожалению, косули очень редко выживают после таких потрясений.