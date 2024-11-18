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Комфорт городской среды: что сделано в Тульской области в 2024 году
Фото Дмитрия Дзюбина. На фото — Кировский сквер.

Комфорт городской среды: что сделано в Тульской области в 2024 году

Программа реализуется в регионе с 2017 года.

18 ноября на оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева обсудили итоги реализации в Тульской области программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и планы на 2025 год.

Программа реализуется в Тульской области с 2017 года, напомнил Дмитрий Миляев:

— Задача программы максимально понятная — сделать наши города привлекательными для жителей. Чтобы мамы знали, где погулять с ребенком, чтобы были площадки для занятий спортом, дорожки для велосипедистов. Дворы, скверы, площади, все места пребывания людей должны быть в порядке.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков рассказал, что было выполнено по программе в 2024 году:

— 230 дворов и 28 общественных пространств были запланированы к благоустройству. А также еще два проекта-победителя Всероссийского конкурса по благоустройству «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Благодаря конкурсу в Ефремове реализован проект «Светлые аллеи Бунина». А в Щекино завершаются работы по проекту «Химия с природой — 2.0». 

Министр напомнил, что в процесс создания комфортной городской среды в этом году было вовлечено более 345 тысяч жителей — это 28% всех жителей региона. И на 55 тысяч человек больше, чем годом ранее. Люди ценят, что их мнение учитывают.

— Каждый благоустроенный двор становится комфортным и функциональным пространством, где учтены все возможные элементы благоустройства. Все работы проводились синхронизированно с управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Это позволило сократить сроки работ и оптимизировать их, — пояснил министр.

Один из важных инструментов вовлечения граждан в преобразование общественных пространств — всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. В Тульской области в 10 муниципальных образованиях с численностью жителей свыше 20 тысяч человек регулярно принимают участие в этом рейтинговом голосовании. В этом году реализовано 10 проектов-победителей.

Например, благоустройство центра Богородицка, а точнее, создание комфортной зоны отдыха у воды, — этот проект поддержало более 4 тысяч жителей Богородицка при голосовании в 2023 году. Министр напомнил, что центр города системно благоустраивают с 2012 года. А в Узловой в парке Железнодорожников создан в этом году пешеходный фонтан, теневые завесы и современная спортплощадка. В Щекино завершено благоустройство сквера 40-летия образования города. В Кимовске и Донском появились новые общественные пространства. В Алексине появился сквер «Подкова». А самое крупное благоустроенное пространство — Кировский сквер в Туле. Здесь создано три фонтана, семь детских локаций, современная спортплощадка.

— На сегодня завершены работы на 255 объектах. В трех муниципальных образованиях — Новомосковске, Донском и Суворовском районе — есть незавершенные объекты, — уточнил министр.

Губернатор задал вопрос главам о ходе работ по незавершенным объектам. По словам главы администрации Новомосковска Руслана Бутова, фактически благоустройство в муниципалитетах выполнено и ведется подготовка документации. В Донском, по информации главы администрации Сергея Кулика, в одном из дворов завершается асфальтирование. В Суворове, по словам главы администрации района Геннадия Сорокина, ведется претензионная работа с подрядчиком, который установил детское игровое оборудование, не соответствующее проекту.

Программа «Формирование современной городской среды» будет продолжена в 2025 году. Количество запланированных к благоустройству дворов и пространств аналогично 2024 году. Планируется также реализация трех проектов-победителей всероссийского конкурса в Новомосковске, Болохово Киреевского района и Советске Щекинского района. Дмитрий Миляев поручил главам администраций совместно с министерством ЖКХ обеспечить заключение контрактов по всем объектам благоустройства 2025 года не позднее 1 апреля.

Дмитрий Миляев напомнил, что в этом году были выделены гранты за лучшее содержание общественных пространств. Олег Дючков рассказал, что поддержку получили три муниципалитета. Белевский район приобрел навесное оборудование для мини-погрузчика, скамейки и световое оборудование для новогоднего оформления. Новомосковск и Каменский район направили средства на коммунальную технику.

Министр предложил расширить число получателей поддержки и выбирать трех победителей в трех категориях. Они будут определены по итогам летнего содержания и зимней уборки общественных пространств. Планируется, что общий объем финансирования составит 24 млн рублей. Дмитрий Миляев поддержал предложение и поручил министерству ЖКХ совместно с минфином предусмотреть средства на I квартал 2025 года.

— Важно не только создать пространство, но и в дальнейшем содержать его. Держите на контроле состояние обновленных территорий. Важно своевременно проводить ремонт, чтобы состояние пространств не вызывало нареканий у жителей. Также обращаю ваше внимание на состояние памятных мест. Важно привести их в порядок и в дальнейшем содержать в надлежащем состоянии, — подчеркнул Дмитрий Миляев. 

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сегодня, в 16:18 0
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