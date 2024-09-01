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В Туле лейтенант полиции Екатерина Кадильникова спасла из горящего дома старика с собакой
Скрин из видео представителя МВД РФ Ирины Волк.

В Туле лейтенант полиции Екатерина Кадильникова спасла из горящего дома старика с собакой

О пожаре женщина узнала от позвонившей знакомой.

Геройский поступок совершила лейтенант полиции Екатерина Кадильникова из Тулы, которая смогла до приезда спасателей и медицинских служб вывести из охваченного пламенем дома пожилого мужчину и его собаку, рассказала в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

О пожаре женщина узнала от позвонившей знакомой. Екатерина Кадильникова сообщила о случившемся в дежурную часть и поехала к месту происшествия на своем автомобиле. 

Подъехав через несколько минут к пылающему дому, лейтенант полиции увидела полыхающий дом и собравшихся возле него местных жителей. Люди активно обсуждали происходящее, однако никто не решался войти во двор. 

— Заметив, что на входе в жилище не было огня, Екатерина сделала глубокий вдох, задержала дыхание и зашла внутрь. В первой же комнате ей удалось обнаружить дезориентированного мужчину. Екатерина Кадильникова помогла ему подняться и буквально вытащила на улицу, где передала гражданам, стоявшим на безопасном расстоянии, — сообщила Ирина Волк.

После этого женщина вернулась во двор, открыла щеколду вольера, наполненного дымом, и выпустила оттуда на улицу испуганную овчарку. 

— Представила, что кто-то там задыхается в дыму. Стало жалко. И некогда было поручения раздавать и думать о своей безопасности, все решали секунды.  Не зря же я в полиции столько лет работаю. Наша задача — спасать! — подчеркнула Кадильникова. 

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