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Владимир Колокольцев наградил лейтенанта полиции Екатерину Кадильникову из Тулы за героизм
Скрин из видео МВД Медиа.

Владимир Колокольцев наградил лейтенанта полиции Екатерину Кадильникову из Тулы за героизм

Награждение проводилась в режиме видеоконференции.

В МВД РФ прошла церемония вручения 31 сотруднику органов внутренних дел из 17 регионов России государственных и ведомственных наград за мужество и героизм, проявленные при спасении людей.

Она проводилась в режиме видеоконференции, в ней участвовал министр внутренних дел РФ, генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев. В числе награжденных — и тульский лейтенант полиции Екатерина Кадильникова.

Напомним, мы уже рассказывали, как она спасла из горящего дома старика с собакой. О пожаре женщина узнала от позвонившей знакомой. Екатерина Кадильникова сообщила о случившемся в дежурную часть и поехала к месту происшествия на своем автомобиле. 

Подъехав через несколько минут к пылающему дому, лейтенант полиции увидела полыхающий дом и собравшихся возле него местных жителей. Люди активно обсуждали происходящее, однако никто не решался войти во двор. Екатерина вошла в задымленную комнату и обнаружила пострадавшего хозяина жилища. Сотрудница вывела его на улицу, а затем освободила запертую в вольере овчарку, которая могла сгореть заживо.

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Автор:
сегодня, в 17:19 +2
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