Под Тулой завершены съемки исторического байопика «Рождение империи»

Работа над фильмом началась в 2023 году. Производством занималась компания Никиты Михалкова «ТРИТЭ». Картина освещает ключевой период правления Петра Великого, включая его противостояние с боярами и войну со Швецией за выход к морю.

В декабре 2023 года проект был представлен на питчинге в Фонде кино. К этому моменту была подготовлена раскадровка и почти закончился кастинг: Александр Горбатов получил роль Петра I, Юлия Пересильд — роль Анны Монс. Кроме того, Милош Бикович сыграет Александра Меншикова, Ксения Утехина — Марту Скавронскую, Алексей Гуськов — Бориса Шереметева, Виталий Хаев — Фёдора Ромодановского.

90% кинокартины снимали в Тульской области: в Алексинском и Заокском районах, а также в Новомосковске. На площадках воссоздали исторический облик событий того времени с сожженными деревнями, жилыми бараками, редутами, палатками, часовнями, землянками, полевой ставкой Петра Великого. Выход фильма запланирован на 2026 год.