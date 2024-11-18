  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. Под Тулой завершены съемки исторического байопика «Рождение империи» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Под Тулой завершены съемки исторического байопика «Рождение империи»

Под Тулой завершены съемки исторического байопика «Рождение империи»

Фильм выйдет в прокат в 2026 году.

Работа над фильмом началась в 2023 году. Производством занималась компания Никиты Михалкова «ТРИТЭ». Картина освещает ключевой период правления Петра Великого, включая его противостояние с боярами и войну со Швецией за выход к морю.

В декабре 2023 года проект был представлен на питчинге в Фонде кино. К этому моменту была подготовлена раскадровка и почти закончился кастинг: Александр Горбатов получил роль Петра I, Юлия Пересильд — роль Анны Монс. Кроме того, Милош Бикович сыграет Александра Меншикова, Ксения Утехина — Марту Скавронскую, Алексей Гуськов — Бориса Шереметева, Виталий Хаев — Фёдора Ромодановского.

90% кинокартины снимали в Тульской области: в Алексинском и Заокском районах, а также в Новомосковске. На площадках воссоздали исторический облик событий того времени с сожженными деревнями, жилыми бараками, редутами, палатками, часовнями, землянками, полевой ставкой Петра Великого. Выход фильма запланирован на 2026 год. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 17:00 −3
Другие статьи по темам
Прочее
байопикфильмстудия Никиты Михалковакинокино в Тульской области

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Стартовала продажа билетов на последний домашний матч «Арсенала» в этом году
Стартовала продажа билетов на последний домашний матч «Арсенала» в этом году
Спасенный в Медвенке косуленок умер через два дня
Спасенный в Медвенке косуленок умер через два дня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.