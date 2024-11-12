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Туляки больше 1,5 млн раз звонили в контакт-центр минздрава
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Туляки больше 1,5 млн раз звонили в контакт-центр минздрава

Чаще всего жителей интересовало получение направления на исследования.

С начала года туляки позвонили в контакт-центр минздрава больше 1,5 миллиона раз. По сравнению с таким же периодом 2023 года количество звонков снизилось почти на 50 тысяч — сократилось число повторных обращений, рассказали в пресс-службе ведомства. 

Чаще всего жителей интересовало получение направления на исследования. На втором и третьем месте — обращения для получения контактов медицинских учреждений и вопросы, связанные с лекарственным обеспечением.

Ежедневно с 8.00 до 20.00 на звонки по телефону горячей линии 8 800 4444-003 отвечают 40 операторов. Им помогает голосовой робот-помощник. Он записывает на прием или отменяет ранее созданную запись, а при необходимости перенаправляет звонок оператору. В смену робот самостоятельно обрабатывает более 4 тысяч входящих звонков, заменяя до 20 операторов.

 

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Автор:
сегодня, в 14:32 +1
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