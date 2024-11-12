Туляки больше 1,5 млн раз звонили в контакт-центр минздрава

Фото министерства здравоохранения Тульской области.

С начала года туляки позвонили в контакт-центр минздрава больше 1,5 миллиона раз. По сравнению с таким же периодом 2023 года количество звонков снизилось почти на 50 тысяч — сократилось число повторных обращений, рассказали в пресс-службе ведомства.

Чаще всего жителей интересовало получение направления на исследования. На втором и третьем месте — обращения для получения контактов медицинских учреждений и вопросы, связанные с лекарственным обеспечением.



Ежедневно с 8.00 до 20.00 на звонки по телефону горячей линии 8 800 4444-003 отвечают 40 операторов. Им помогает голосовой робот-помощник. Он записывает на прием или отменяет ранее созданную запись, а при необходимости перенаправляет звонок оператору. В смену робот самостоятельно обрабатывает более 4 тысяч входящих звонков, заменяя до 20 операторов.



