В Ефремове подрядчик сорвал капремонт детского сада почти за 8 млн рублей

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В тульское УФАС поступила жалоба на компанию «Южуралстрой». За 7,8 миллиона рублей подрядчик из Челябинска должен был капитально отремонтировать детский сад № 21 в Ефремове.



ООО «Южуралстрой» получило аванс, но своих обязательств в срок так и не выполнило.



Антимонопольщики включили сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).