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В Ефремове подрядчик сорвал капремонт детского сада почти за 8 млн рублей
Фото: ru.freepik.com.

В Ефремове подрядчик сорвал капремонт детского сада почти за 8 млн рублей

Компанию внесли в черный список.

В тульское УФАС поступила жалоба на компанию «Южуралстрой». За 7,8 миллиона рублей подрядчик из Челябинска должен был капитально отремонтировать детский сад № 21 в Ефремове.

ООО «Южуралстрой» получило аванс, но своих обязательств в срок так и не выполнило. 

Антимонопольщики включили сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

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Автор:
сегодня, в 14:02 0
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