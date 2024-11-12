В тульское УФАС поступила жалоба на компанию «Южуралстрой». За 7,8 миллиона рублей подрядчик из Челябинска должен был капитально отремонтировать детский сад № 21 в Ефремове.
ООО «Южуралстрой» получило аванс, но своих обязательств в срок так и не выполнило.
Антимонопольщики включили сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Фото: ru.freepik.com.
В Ефремове подрядчик сорвал капремонт детского сада почти за 8 млн рублей
Компанию внесли в черный список.
В тульское УФАС поступила жалоба на компанию «Южуралстрой». За 7,8 миллиона рублей подрядчик из Челябинска должен был капитально отремонтировать детский сад № 21 в Ефремове.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram
Другие статьи по темам
Место