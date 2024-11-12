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Новогодние огоньки загорятся в Туле 20 декабря
Фото Алексея Пирязева.

Новогодние огоньки загорятся в Туле 20 декабря

Монтаж новогодних украшений в Туле начался неделю назад.

Сейчас ведутся работы на фонтанах у здания правительства. Параллельно начата установка «звездного неба» над Губернским катком. Уже завершен монтаж новогодней арки в сквере возле скульптуры «Тульское чаепитие».

Алексей Козин

— В этом году решено не закупать новые украшения, а использовать те, что имеются. Некоторые из них при этом поменяют дислокацию, — рассказал заместитель руководителя МКП «Тулагорсвет» Алексей Козин. — Так, Снежная королева (она же Снегурочка) будет установлена на площади Искусств у входа в Центральный парк, а ГКЗ получит другое украшение — деревья и фонарики.

Площадь Ленина, помимо елки, традиционно украсят световые арки, деревья и самовар. 

В этом году новогодние огни в Туле загорятся позже обычного — 20 декабря, такое решение принято по всем крупным городам страны. Алексей Козин отметил, что на 20 декабря назначено открытие главной елки региона и запуск праздничной иллюминации. 

Радовать туляков новогодние огоньки будут до 19 января. 

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сегодня, в 12:51 0
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