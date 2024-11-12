Тульские грибники закрывают сезон тихой охоты

Фото из группы «Грибы и грибники Тула».

В некоторых районах жители еще успевают собрать последние находки.

Наступила грустная пора для тульских грибников — прощание с сезоном тихой охоты. Многие подводят итоги, делятся впечатлениями, достижениями и самыми крупными сборами за 2024 год.

Пользователи группы «Грибы и грибники Тулы» отметили, что сейчас грибы уже мороженные.

«Пока еще встречаются лисички, маслята, реже подосиновики и белые грибы, но в большинстве своем — червивые», — отметили туляки.

В Роскачестве грибников просят не забывать, что у многих съедобных грибов есть ядовитые двойники. Стоит иметь в виду, что ложные собратья похожи на безопасные грибы, но обладают своими признаками.