В Туле экскаватор перебил силовой кабель и лишил отопления частные дома

В редакцию Myslo обратились жители поселка Коптево. Здесь в рамках догазификации ведется прокладка газопровода. Долгожданное событие омрачил ряд аварийных ситуаций на электросетях в населенном пункте:

— При проведении такого рода работ подрядная организация должна была уведомить жителей о проведении работ как минимум через администрацию, чтобы та оповестила жителей. Такого не случилось. Из-за этого в четверг на прошлой неделе порвали силовой кабель у одного из домов и никому не сообщили — жители были в отъезде. Когда те поздно вечером в пятницу приехали домой, то обнаружили, что дом обесточен. Жителям пришлось вызывать бригаду электриков, которые 3 часа в ночь с пятницы на субботу восстанавливали целостность кабеля. У нас дома, пока нет газа, отапливаются от электричества! В понедельник работы продолжились, и нам пришлось дежурить возле своих домов и следить, чтобы кабели не порвали, — рассказал один из жителей поселка.

Те собственники домов, которые пострадали в результате проведения работ, вызывали полицию, стражи порядка составили протокол о порче имущества. Теперь жители намерены взыскать ущерб с «Газпром межрегионгаз Тула», который осуществляет работы.