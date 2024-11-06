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В Узловском районе незаконно сжигали медицинские отходы: СК проводит проверку

В Узловском районе незаконно сжигали медицинские отходы: СК проводит проверку

Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль.

С февраля прошлого года рядом с посю Брусянский Узловского района работает завод по утилизации медицинских отходов. Площадка нхаодится рядом с жилыми домами, в атмосферу регулярно выбрасываются токсичные вещества и продукты горения.

Местные жители уже не раз жаловались на ухудшение самочувствия от  едкого неприятного запаха. В августе Роспотребнадзор остановил работу площадки, но владельцы завода проигнорировали требование надзорного органа и продолжили сжигать отходы. Решение суда о приостановлении деятельности предприятия тоже было проигнорировано.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тульской области возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

 

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Место
Тульская областьУзловский район

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