В Узловском районе незаконно сжигали медицинские отходы: СК проводит проверку

С февраля прошлого года рядом с посю Брусянский Узловского района работает завод по утилизации медицинских отходов. Площадка нхаодится рядом с жилыми домами, в атмосферу регулярно выбрасываются токсичные вещества и продукты горения.

Местные жители уже не раз жаловались на ухудшение самочувствия от едкого неприятного запаха. В августе Роспотребнадзор остановил работу площадки, но владельцы завода проигнорировали требование надзорного органа и продолжили сжигать отходы. Решение суда о приостановлении деятельности предприятия тоже было проигнорировано.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Тульской области возбудить уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.