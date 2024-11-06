Алексей Эрк: Людям нужно научиться договариваться

6 ноября мэр Тулы пригласил журналистов на пресс-завтрак и рассказал о себе, новой работе и главном деле своей жизни.

Молодой, энергичный, красивый, с обаятельной улыбкой Алексей Элоисович Эрк для начала поздравил «Слободу» с 30-летием и рассказал кратко свою биографию.

Многие знают его как классного стоматолога. Но у него за плечами еще много чего.

— Родился я в Киреевске Тульской области в 1977 году. С 4 лет мечтал стать стоматологом. Моя мама одна меня воспитывала, она была медсестрой в Киреевской ЦРБ, частенько брала меня на дежурства. Как-то раз хирурги в отделении спросили меня, кем я хочу быть. Я честно ответил, что не хирургом, потому что боюсь, что отрежу кому-нибудь руку, а потом не смогу ее пришить на место. По-детски думал, что именно в этом и заключается работа хирурга — отрезать и пришивать. Заявил, что хочу быть стоматологом, лечить зубы. Кстати, сам я не боялся бормашинки и кресла, даже засыпал в нем.

После школы я поступил в Рязанский мед, окончил его в 1999-м и вернулся в Тулу. Вернее, в Киреевск, где 13 лет отработал в местной больнице, прошел путь от интерна до зав. отделением. Потом работал в Щекино, а в 2013 году возглавил областную стоматологическую поликлинику. Тогда стоматологическую службу реорганизовывали, и я, можно сказать, стоял у истоков этой реорганизации.

У меня три высших образования — еще юридическое и государственное, муниципальное управление.

Кандидат медицинских наук, преподаю в своем родном Рязанском меде детскую стоматологию, вице-президент Стоматологической Ассоциации России. Был министром здравоохранения региона, возглавлял Общественную палату Тульской области. На осенних выборах этого года туляки выбрали меня в городскую Думу города-героя, а коллеги-депутаты — своим председателем.

Ну и еще я многодетный отец. У меня два сына — 23 и 13 лет, и лапочка-дочка 3 лет. Кстати, старший сын тоже врач.

— Помните ли Вы своего первого пациента?

— Да. Это мой одногруппник. А первый пациент не из одногруппников — моя жена. Я ей пломбу поставил в 90-е из композита. Она простояла 18 лет — заменил только потому, что потемнела от времени.

— Вы сейчас открываете стоматологические кабинеты в школах. Хорошая идея. Но не превратится ли она в крючок для направления детей в платные клиники? Кто будет работать в этих кабинетах?

— Это не моя идея — ее придумала профессор, стоматолог Виноградова. В советское время в Тульской области было 142 школьных стоматологических кабинета. К сожалению, они закрылись вместе с развалом СССР. И главной моей целью по жизни стало восстановить стоматологическую службу, прежде всего в своем родном Киреевском районе. Ведь было время, в Киреевской ЦРБ был один стоматолог, принимавший пациентов с утра до обеда. И все!

Цель школьных стоматологических кабинетов — воспитать поколение со здоровым отношением к зубам и здоровыми зубами. Сейчас в Тульской области открыто 18 таких кабинетов. Это проект социального партнерства, бюджетные средства на это не выделяются.

Сохранить здоровье зубов можно только смолоду. Дальше — только лечение и протезирование. Важно научить детей и их родителей правильно чистить зубы, ухаживать за полостью рта. И эти навыки должны прививать именно родители!

Школьные кабинеты сейчас оснащены так, что можно проводить обучение гигиене полости рта и лечить неосложненные формы кариеса. Помощь в этих кабинетах оказывается в рамках ОМС.

На уровне субъекта принято решение, что детские стоматологи при трудоустройстве в госучреждение получают 1 миллион рублей, — половину в первый год работы, вторую половину — во второй.

— Вы были инициатором проекта Общественной палаты Тульской области «Медики для Победы». Каждый проект хорош тем, что его автор, лидер вдохновляет других, зажигает сердца. Что будет с этим проектом после Вашего избрания мэром?

— Я благодарен всем членам Общественной палаты за участие в этом проекте. Вообще, этот проект и его слоган родились буквально за ночь. «Выбраны самой судьбой жизнь сберечь идущих в бой». Идея была поддержать медиков, кто работает на передовой, оказывает первую помощь раненым. Эта история оказалась близка всем членам Общественной палаты. Мы собрали более 50 млн рублей для закупки медикаментов, необходимых препаратов, перевязочных средств. Мы сами отвозили их в зону боевых действий — более 20 поездок сделали.

Очень важно, на мой взгляд, что проект способствовал появлению волонтерских групп, кто делал перевязочные материалы. Это титанический труд. Для тех, кто не представляет и не пробовал никогда крутить марлевые салфетки, поясню: нужно нарезать марлю по заданным размерам, скрутить салфетки по определенным правилам. Сейчас у нас в регионе 6 таких волонтерских групп. И по объему перевязочного материала мы опередили столичный регион.

Проект будет жить и дальше. Тульская городская Дума обязательно подпишет соглашение с Общественной палатой о продолжении и поддержке этого проекта. И я останусь его координатором. Депутаты гордумы уже включились в работу проекта, мы собрали средства, купили квадроцикл для ребят из 51-го полка 106-й ВДД — взамен подбитого.

— У Вас огромный опыт руководящей и общественной работы, в сфере бизнеса. Как этот опыт поможет Вам в работе мэра?

— Наверное, я не очень удобный чиновник. Я всегда говорю прямо, как есть. У меня девиз по жизни: «Не стыдно не знать чего-то, стыдно не захотеть узнать».

Когда ко мне обращаются за помощью, я сразу рассматриваю ситуацию с разных сторон, думаю, что бы сделал я, столкнувшись с аналогичной проблемой. Конечно, бывают частные случаи. А вот если проблема системная, то, считаю, нужны законодательные инициативы. Изменить неработающий или недоработанный закон — нормальная практика.

Новая работа — это всегда вызов. И работа в Думе — тоже вызов. Нужно выстроить структуру, сплотить команду, наладить коммуникации с городской администрацией, погрузиться в бюджет Тулы. Ну и правильно распределить свое время — в сутках 24 часа, а хотелось бы побольше.

Работа мэра, конечно, отличается от работы в Общественной палате или в министерстве здравоохранения. Есть цель — чтобы наш город процветал. И чтобы те пожелания жителей, о которых они говорят, реализовать совместно с администрацией города, при поддержке губернатора, правительства и облдумы.

Считаю, нет недостижимых целей. Вопрос только в ресурсах, времени и силах, которые потребуются для этого. Это как в спорте: если ты вышел на старт с убеждением, что проиграешь, — ты проиграешь.

30 октября прошло нулевое чтение главного финансового документа города. Впереди — публичные слушания по обсуждению бюджета с жителями, рассмотрение на заседаниях комиссий и затем обсуждение в Думе. От того, каким будет бюджет, во многом зависит развитие областного центра и качество жизни граждан. Бюджетная политика на ближайшие три года сохраняет свою социальную направленность, более половины расходов будет направлено на финансирование социальных отраслей. Это особенно важно в наше время.

— Вы строгий руководитель?

— Ну, лучше спросить у моих подчиненных. Но, наверное, строгий, вернее, требовательный. Мне сложно мотивировать людей делать что-то, если я не могу это сделать сам. Например, в районных отделениях областной стоматологической поликлиники мы начинали с того, что вместе с администраторами стояли и встречали пациентов на входе. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» — простой скрипт. Но надо было показать людям личным примером, что так нормально. Да, были вопросы и жалобы. «Да вы знаете, какие у нас бывают пациенты?!» «А вы у кресла стояли?» «Да, — говорю, — только что от него отошел». Сейчас с этим уже нет проблем. Мы создали культуру общения в поликлинике.

— Как складывается Ваш рабочий день?

— Я встаю в 5.55 — срабатывает внутренний будильник независимо от того, во сколько я лег спать. Наверное, так срабатывает синдром отличника.

Утром — обязательно зарядка. В любую погоду, в любое время года, в любом самочувствии. Разминка, приседания отжимания, пресс… Без этого невозможно быть энергичным весь день!

Ну а дальше — работа. Если плотный график, то в поликлинику я приезжаю к 7.00. Современные технологии позволяют оставаться на связи и в курсе всего.

Мне сложно оставлять на завтра какие-то запланированные дела. Я стараюсь не оставлять на столе неподписанных документов.

Меня коллеги иногда спрашивают: «А сколько нам сидеть? Вы работать еще долго будете?» Я всегда отвечаю: «Если вы сделали свою работу, не надо караулить меня. Будут у меня вопросы — обсудим их в рабочем порядке, есть же мессенджеры».

Главное место восстановиться после работы — моя семья. Если я прихожу домой и дочь еще не спит — ее объятия и есть самый главный источник энергии.

— Когда Вы едете по городу, за что цепляется взгляд?

— Ну, я такой же житель, как и все остальные. У меня есть четкое мироощущение. Вот вы когда домой приходите, у вас дома всегда порядок? Наверное, не всегда. А кто его сотворил? Ну, не соседи же. Если беспорядок в доме, вы же затеваете уборку? А чем город отличается? Или подъезд в многоквартирном доме? Если соседи дружные, живут в мире и согласии, то и чистота, и порядок в доме будут. Или жалуются люди: «У нас во дворе помойка». А кто ее сделал-то?..

— Трамп? — пошутил кто-то из журналистов.

— Однозначно, — поддержал шутку мэр. — Или взять, к примеру, общественный транспорт. В прошлом месяце поймали 400 безбилетников. Ну и что тогда жаловаться, что автобус или трамвай не вышел на линию? Вы же не оплатили работу водителя! Когда в нашем городе все начнут относиться к общественным местам, транспорту, чистоте как к своему родному, то будет порядок.

Да, в городе много проблем. ЖКХ, бесхозные сети… Да много чего. Приведу высказывание Аристотеля. Что такое государство? «Государство — это общение подобных друг другу людей ради построения возможно лучшей жизни для себя». То, что мы делаем сегодня, фактически мы делаем для будущего.

— Будут ли из изменения в депутатских программах? Кто их планирует и контролирует? Потому что есть случаи, когда депутаты по программе ставят детские площадки чуть ли не в соседних дворах.

— На депутатские проекты по программе «Наш город» раньше выделяли по 2 миллиона. Сейчас мы заложили по 3 миллиона. В бюджете заложено 150 млн руб. на эту программу.

Ранее было ограничение, что если в МКД нет ни метра муниципального жилья, то и участвовать в муниципальных, депутатских программах собственники не могли. Сейчас мы будем менять это положение.

Но есть момент: собственники должны быть все-таки дружными, договороспособными. Ну, я не могу, и депутаты не могут, мягко говоря, заставить людей выполнять супружеский долг, договориться о каких-то правилах совместного использования общественных пространств. Людям надо научиться договариваться — в семье, в подъезде, во дворах.

Принимаю предложение, что депутатам тоже надо смотреть, — если они заходят во дворы и там уже ставят детскую площадку, то, наверное, вторая будет лишней.

— О чем Вас просят в соцсетях?

— О разном. От решения личных проблем до свалок и парковок. Я веду свои соцсети лично. Да, есть и агрессивные высказывания. Но я стараюсь нейтрально отвечать.

Если надо записаться ко мне на прием, то есть телефон доверия главы города — 31-52-33.