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Тульский Роспотребнадзор приостановил работу предприятия по утилизации медицинских отходов
Кадр из видео Николая Терехова.

Тульский Роспотребнадзор приостановил работу предприятия по утилизации медицинских отходов

«ЭкоТрансПроект», на который жаловались жители, закрыли на 60 суток.

Жители пос. Брусянский Узловского района пожаловались в Роспотребнадзор на загрязнение атмосферного воздуха от сжигания медицинских отходов ООО «ЭкоТрансПроект».  Предприятие недавно открылось на территории промплощадки в районе шахты № 13.

Жители сообщали, что предприятие сжигает отходы, оттуда круглосуточно идет черный дым и сильный запах.

Роспотребнадзор отобрал пробы атмосферного воздуха на содержание фенола, сероводорода (дигидросульфид), углерода оксида, формальдегида, азота оксида, азота диоксида, серы диоксида на территории, прилегающей к промплощадке ООО «ЭкоТрансПроект».

По результатам замеров было установлено превышение по фенолу и оксиду углерода.

Сотрудники управления Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку, в ходе которой факты сжигания медицинских отходов с нарушением требований санитарного законодательства, в том числе определенных проектной документацией, подтвердились. По материалам Управления деятельность предприятия Узловским районным судом Тульской области приостановлена на 60 суток.

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