Тульский Роспотребнадзор приостановил работу предприятия по утилизации медицинских отходов

Кадр из видео Николая Терехова.

«ЭкоТрансПроект», на который жаловались жители, закрыли на 60 суток.

Жители пос. Брусянский Узловского района пожаловались в Роспотребнадзор на загрязнение атмосферного воздуха от сжигания медицинских отходов ООО «ЭкоТрансПроект». Предприятие недавно открылось на территории промплощадки в районе шахты № 13.

Жители сообщали, что предприятие сжигает отходы, оттуда круглосуточно идет черный дым и сильный запах.

Роспотребнадзор отобрал пробы атмосферного воздуха на содержание фенола, сероводорода (дигидросульфид), углерода оксида, формальдегида, азота оксида, азота диоксида, серы диоксида на территории, прилегающей к промплощадке ООО «ЭкоТрансПроект».

По результатам замеров было установлено превышение по фенолу и оксиду углерода.

Сотрудники управления Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку, в ходе которой факты сжигания медицинских отходов с нарушением требований санитарного законодательства, в том числе определенных проектной документацией, подтвердились. По материалам Управления деятельность предприятия Узловским районным судом Тульской области приостановлена на 60 суток.