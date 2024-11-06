Где в Туле отключат свет 7 ноября

В четверг, с 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

ул. Кутузова, 8,

ул. Шухова, 28,

ул. Луначарского, 92-126 (чётн.), 130,

ул. Заварная, 4-24 (чётн.), 6-а, 8-а, 16-б, 22-в,

пер. Роговский, 6-18, 24-30 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 7-а, 7-б, 7-в, 10-б, 18-а,

ул. Набережная Дрейера, 31, 34,

ул. Штыковая, 2-28 (чётн.), 3, 18-а,

ул. Пороховая, 41-а, 41-б, 47,

ул. Кауля, 56-74 (чётн.),

пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а,

ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-79 (нечётн.),

Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 10, 12, 21, 33,

6-й Полюсный пр-д, 11,

9-й Полюсный пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),

10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 2-а-д, 1-8,

11-й пр-д, 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечётн.),

12-й пр-д, 1-в, 1-д, 8, 3-7 (нечётн.),

16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.),

17-й пр-д, 1-28,

18-й пр-д, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.),

ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.).