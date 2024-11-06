Молодые туляки выиграли гранты на реализацию социальных проектов

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Общий объём финансирования на 2025-й год – 1 млн рублей.

Конкурсная комиссия решила распределить муниципальные гранты по шести перспективным проектам. Анна Лаврехина с проектом клуба патриотических настольных игр «Играем за Родину» выиграла грант на сумму 98938 рублей. Георгий Логачев получит 260 тысяч рублей на создание мемориального комплекса «Аллея Героев».

Светлана Ментусова с фотопроектом «Я» выиграла 175324 рубля, а Виктория Нетунахина, разработавшая программу развития волонтерства «Каждой кошке по ладошке» – 162254 рубля.

Арина Фондукова сможет потратить на открытие театра моды «Представление от кутюр» 82 тысячи рублей, а Анастасия Абросимова с проектом «Волонтёрская среда» получит грант на сумму 221484 рубля.