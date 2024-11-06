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Туляки приняли участие в благотворительном автопробеге «Код Жизни»
Фото предоставлено БФ «Код Жизни»

Туляки приняли участие в благотворительном автопробеге «Код Жизни»

Мероприятие объединило более 150 участников из шести регионов России.

В День народного единства в Москве прошёл автопробег Единых Гуманитарных Сил России, организованный благотворительным фондом «Код Жизни». В нём приняли участие ветераны СВО и военнослужащие ВС РФ, а также представители волонтёрских организаций из Москвы, Подмосковья, Тулы, Тольятти, Самары, Пятигорска и Донецка.

Более 150 участников на 50 машинах, украшенных флагами, приехали в парк «Патриот» к патриаршему собору во имя Воскресения Христова, где состоялся торжественный молебен в честь Дня Казанской иконы Божией Матери.

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Там волонтеры фонда «Код Жизни» получили заслуженные награды. Приказом командира в/ч № 34667 медаль «Волонтеру России» была вручена руководителю фонда Сергею Гусеву, а также волонтёрам Анне Субчевой, Олегу Колодко и Вере Поповой. Туляк Руслан Комаров был награжден медалью «За содействие СВО», а Сергей Гусев получил от командования 80-й бригады «Арктические Волки» медаль «Волонтеру России».

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Где в Туле отключат свет 7 ноября
Где в Туле отключат свет 7 ноября
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