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Запретят ли в тульских школах хиджабы? Ответ минобра
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Запретят ли в тульских школах хиджабы? Ответ минобра

В России вновь обсуждают запрет ношения никабов и хиджабов.

22 октября Владимирский минобр издал приказ, запрещающий ношение хиджабов и никабов в общеобразовательных учреждениях. В колледжах запрет носит рекомендательный характер. Власти Владмирской области пояснили: меру ввели из-за возникающих конфликтных ситуаций, после жалоб родителей и в интересах детей, чтобы избежать буллинга.

В целом дискуссия о запрете никабов в России возобновилась после терактов в Дагестане.

Запретят ли хиджабы и никабы в тульских школах? 

Отдельные правовые документы, ограничивающие ношение в школах одежды, демонстрирующей религиозную принадлежность, Министерством образования Тульской области не издавались.

— В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательные организации вправе устанавливать требования к одежде обучающихся — к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам отличия и правилам ее ношения, — ответили на запрос Myslo в тульском минобре.

Образовательные организации устанавливают требования к внешнему виду учеников внутренними локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников образовательной организации и (или) обучающихся в ней (при его наличии).

Именно этот документ может содержать положения, ограничивающие ношение в образовательных организациях одежды, демонстрирующей религиозную принадлежность.

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