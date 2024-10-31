В Туле до 5 ноября ограничат движение на участке от Оружейного переулка до улицы Коминтерна

В Туле с 06.00 2 ноября до 02.00 5 ноября на участке от Оружейного переулка до улицы Коминтерна ограничат движение всех видов транспорта. На улице Советской планируют ремонт трамвайных путей, сообщили в администрации города.



На время работ изменится схема движения трамвайных маршрутов № 10 и 12:

№ Маршрут Кол-во единиц Схема движения 10 ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика 15 (рабочие дни) ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе 10 (входные дни) 12 пос. Менделеевский — ул. Штыковая 10 (рабочие дни) пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького



Автомобилистов просят учитывать информацию и заранее планировать маршруты поездок.