  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле до 5 ноября ограничат движение на участке от Оружейного переулка до улицы Коминтерна - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле до 5 ноября ограничат движение на участке от Оружейного переулка до улицы Коминтерна

В Туле до 5 ноября ограничат движение на участке от Оружейного переулка до улицы Коминтерна

На Советской будут ремонтировать трамвайные пути.

В Туле с 06.00 2 ноября до 02.00 5 ноября на участке от Оружейного переулка до улицы Коминтерна ограничат движение всех видов транспорта. На улице Советской планируют ремонт трамвайных путей, сообщили в администрации города. 

На время работ изменится схема движения трамвайных маршрутов № 10 и 12:

№ 

Маршрут

Кол-во единиц

Схема движения

10

ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика

15 (рабочие дни)

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

 

10 (входные дни)

12

пос. Менделеевский — ул. Штыковая

10 (рабочие дни)

пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького

 


Автомобилистов просят учитывать информацию и заранее планировать маршруты поездок.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 12:17 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ограниченияремонт трамвайных путей

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Запретят ли в тульских школах хиджабы? Ответ минобра
Запретят ли в тульских школах хиджабы? Ответ минобра
С 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки из военкоматов
С 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки из военкоматов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.