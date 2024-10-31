Циклон «Мартина» принесет опасную погоду в Центральную Россию

Фото Алексея Пирязева.

На погоду в начале ноября будет оказывать влияние второй в циклонической серии североатлантический атмосферный вихрь «Мартина». В отличии от своей предшественницы, «Лидии», которая смещалась по северным регионам Европейской России, ее траектория пройдет практически через центральные области. Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

Уже ближайшей ночью в регионах Центральной России начнутся дожди, местами с мокрым снегом, температура опустится до 0…+2°. В пятницу дожди станут более интенсивными, потеплеет до +7…+9°. Ветер усилится до 13–18 м/с. Показания барометров обвалятся более чем на 20 единиц.

К утру субботы дожди перейдут в снег, ожидается гололедица, температура приблизится к нулевой отметке. В субботу по-прежнему ветрено, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега, 0…+2°. При этом атмосферное давление начнет активно расти.

За первые два дня ноября местами может выпасть до 20–30 мм осадков, что близко к половине от ноябрьской месячной нормы осадков.

В воскресенье в регионе по-прежнему ветрено, возможны небольшие осадки, преимущественно в виде снега и гололедица.

— А в День народного единства обильные снегопады, с формированием снежного покрова до 3–5 см высотой, принесёт третий циклонический вихрь, который уже показался на картах погоды в северной части Атлантики, но имя пока не получил, однако скорее всего это будет «Нелли», — прогнозируют синоптики.