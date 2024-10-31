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В тульском поселке Ленинский заканчивается строительство двух домов для переселенцев

В тульском поселке Ленинский заканчивается строительство двух домов для переселенцев

Глава администрации Тулы Илья Беспалов проинспектировал ход строительства.

Планируется расселить 12 аварийных бараков, расположенных в тульском поселке Ленинский. Для этого администрация города купила 66 квартир для переселенцев в этом же населенном пункте.

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Сейчас здесь достраивают два многоквартирных дома. Работы на строительной площадке подходят к концу. Готовность первого дома – 95%, второго – 85%.

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В домах завершают чистовую отделку. В квартирах уже есть обои, напольное покрытие и плитка в санузлах, установлена сантехника и газовое оборудование. В ближайшее время будет завершено благоустройство прилегающей территории. Идут работы по асфальтированию дворовых проездов. Установлено детское игровое и спортивное оборудование, обустроены пешеходные дорожки.

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Вячеслав Волков, заместитель директора компании-застройщика:

– Наша компания ведет строительство двух пятиэтажных многоквартирных домов. Всего в них 100 квартир, общей площадью 4443 кв.м. Дома предназначаются для расселения жителей аварийного фонда и детей-сирот.
Строительство мы начали 16 января 2024 года. Все работы ведутся согласно графику. Сейчас оба дома практически готовы к сдаче. В первом доме мы наводим порядок, во втором – ведем мелкие строительные работы. Оба дома сейчас подключаются к водо- и газоснабжению. Планируем к 10-15 ноября завершить все работы и начать процедуру сдачи.

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Осмотреть квартиры приехал лично глава администрации Тулы Илья Беспалов. 

– За счет муниципальных средств мы закупили 66 новых квартир, в которые переедут 160 человек. Эти люди проживали в бараках, в которых не было горячей воды и канализации. Теперь у них будут полноценные квартиры. В них уже выполнена чистовая отделка, установлены газовые плиты и котлы. Жильцам останется только завезти мебель.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан МО город Тула» рассчитана на два года. Дома будут полностью готовы к концу года и будем стараться в первом квартале следующего года квартиры предоставить жителям. За счет муниципальных средств продолжаем расселять в городе и другие дома. Также мы надеемся, что с 1 января 2025 года начнет действовать федеральный этап программы по расселению. Мы войдем в нее со 180 аварийными домами, которые есть сейчас в Туле.

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