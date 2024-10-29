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Тульские кардиологи впервые установили аппарат для экстренной дефибрилляции сердца
Фото министерства здравоохранения Тульской области.

Тульские кардиологи впервые установили аппарат для экстренной дефибрилляции сердца

Пациентка наблюдалась у врачей с жизнеугрожающей аритмией.

Сложнейшую операцию по устранению нарушений в сокращении сердца у 70-летней жительницы Киреевска провели врачи областного кардиодиспансера. Раньше пациентов, которым требовались подобные оперативные вмешательства, направляли в федеральные центры.

Пациентка наблюдалась у кардиолога по месту жительства с жизнеугрожающей аритмией: сердце билось неравномерно, возрастала угроза его остановки. В ходе очередной консультации врач рекомендовал женщине операцию по установке кардиовертера-дефибриллятора.

«Это сложное медицинское изделие, представляющее собой миниатюрный, непрерывно работающий компьютер. Основная задача прибора — непрерывный контроль ритма сердца и профилактика его нарушений. При возникновении аритмии кардиовертер проводит дефибрилляцию — посылает электрический импульс, перезапуская сердце», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения кардиодиспансера Вячеслав Михайлов.

Операция по установке кардиовертера длилась полтора часа. Пациентка перенесла вмешательство хорошо и на 10-е сутки была выписана домой. 

Отметим, в отличие от кардиостимулятора, кардиовертер умеет не только ускорять ритм сердца, но и и перезапускать его. Такие вмешательства доступны всем жителем Тульской области в соответствии с медицинскими показаниями и проводятся бесплатно в рамках ОМС.

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Автор:
сегодня, в 10:30 +1
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