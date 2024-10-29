5 млн рублей без учета премий: Тульская область – в лидерах ЦФО по выплатам контрактникам

Теперь выплаты составляют 2 млн 100 тысяч рублей. Если добавить федеральную выплату в 400 тысяч и денежное довольствие военного, участвующего в СВО, то за первый год службы контрактник получит более 5 млн рублей, без учета премий.

Помимо денежных выплат, размер которых сейчас один из самых высоких в ЦФО, в Тульской области для контрактников действуют 68 мер поддержки. Для желающих подписать контракт регион готов оплатить проезд из любого субъекта до Тулы и стоимость визы.

Некоторые единовременные выплаты, которые получит семья контрактника (помимо 5 млн рублей):

выделение награжденным орденами РФ земельного участка для строительства дома (или выплата 200 000 рублей);

полная компенсация затрат на догазификацию дома;

15 000 рублей семье участника СВО;

10 000 рублей на каждого ребенка до 18 лет;

10 000 рублей на каждого ребенка от 18 до 23 лет при условии его обучения на очном отделении;

30 000 рублей при поступлении ребенка в вуз;

льготное транспортное обслуживание.

Иные меры поддержки:

предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение квартиры молодой семье участника СВО;

освобождение от начисления пеней по кредитам;

бесплатные путевки для летнего отдыха;

освобождение от транспортного налога;

бесплатное питание детей в колледжах и до 11-го класса в школах;

трудоустройство участника СВО и членов его семьи;

зачисление вне очереди в детский сад, школу, детский лагерь;

профессиональное обучение участников СВО и членов их семей;

возможность перевода с платного обучения на бюджет в государственных вузах Тульской области.

И это — лишь часть мер поддержки, которую в Тульской области оказывают участникам СВО и членам их семей. Всю информацию можно получить по телефону: 8-800-2010-106 или на сайте служив106.рф.