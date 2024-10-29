5 млн рублей без учета премий: Тульская область – в лидерах ЦФО по выплатам контрактникам

Теперь выплаты составляют 2 млн 100 тысяч рублей. Если добавить федеральную выплату в 400 тысяч и денежное довольствие военного, участвующего в СВО, то за первый год службы контрактник получит более 5 млн рублей, без учета премий.
Помимо денежных выплат, размер которых сейчас один из самых высоких в ЦФО, в Тульской области для контрактников действуют 68 мер поддержки. Для желающих подписать контракт регион готов оплатить проезд из любого субъекта до Тулы и стоимость визы.
Некоторые единовременные выплаты, которые получит семья контрактника (помимо 5 млн рублей):
- выделение награжденным орденами РФ земельного участка для строительства дома (или выплата 200 000 рублей);
- полная компенсация затрат на догазификацию дома;
- 15 000 рублей семье участника СВО;
- 10 000 рублей на каждого ребенка до 18 лет;
- 10 000 рублей на каждого ребенка от 18 до 23 лет при условии его обучения на очном отделении;
- 30 000 рублей при поступлении ребенка в вуз;
- льготное транспортное обслуживание.
Иные меры поддержки:
- предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение квартиры молодой семье участника СВО;
- освобождение от начисления пеней по кредитам;
- бесплатные путевки для летнего отдыха;
- освобождение от транспортного налога;
- бесплатное питание детей в колледжах и до 11-го класса в школах;
- трудоустройство участника СВО и членов его семьи;
- зачисление вне очереди в детский сад, школу, детский лагерь;
- профессиональное обучение участников СВО и членов их семей;
- возможность перевода с платного обучения на бюджет в государственных вузах Тульской области.
И это — лишь часть мер поддержки, которую в Тульской области оказывают участникам СВО и членам их семей. Всю информацию можно получить по телефону: 8-800-2010-106 или на сайте служив106.рф.