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5 млн рублей без учета премий: Тульская область – в лидерах ЦФО по выплатам контрактникам
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

5 млн рублей без учета премий: Тульская область – в лидерах ЦФО по выплатам контрактникам

Губернатор поднял выплаты тем, кто заключит в Тульской области контракт с Министерством обороны РФ до 31 декабря 2024 года.

Теперь выплаты составляют 2 млн 100 тысяч рублей. Если добавить федеральную выплату в 400 тысяч и денежное довольствие военного, участвующего в СВО, то за первый год службы контрактник получит более 5 млн рублей, без учета премий.

Помимо денежных выплат, размер которых сейчас один из самых высоких в ЦФО, в Тульской области для контрактников действуют 68 мер поддержки. Для желающих подписать контракт регион готов оплатить проезд из любого субъекта до Тулы и стоимость визы.

Некоторые единовременные выплаты, которые получит семья контрактника (помимо 5 млн рублей):

  • выделение награжденным орденами РФ земельного участка для строительства дома (или выплата 200 000 рублей);
  • полная компенсация затрат на догазификацию дома;
  • 15 000 рублей семье участника СВО;
  • 10 000 рублей на каждого ребенка до 18 лет;
  • 10 000 рублей на каждого ребенка от 18 до 23 лет при условии его обучения на очном отделении;
  • 30 000 рублей при поступлении ребенка в вуз;
  • льготное транспортное обслуживание.

Иные меры поддержки:

  • предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение квартиры молодой семье участника СВО;
  • освобождение от начисления пеней по кредитам;
  • бесплатные путевки для летнего отдыха;
  • освобождение от транспортного налога;
  • бесплатное питание детей в колледжах и до 11-го класса в школах;
  • трудоустройство участника СВО и членов его семьи;
  • зачисление вне очереди в детский сад, школу, детский лагерь;
  • профессиональное обучение участников СВО и членов их семей;
  • возможность перевода с платного обучения на бюджет в государственных вузах Тульской области.

И это  лишь часть мер поддержки, которую в Тульской области оказывают участникам СВО и членам их семей. Всю информацию можно получить по телефону: 8-800-2010-106 или на сайте служив106.рф.

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