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Тульские чиновники изучат потребность региона в автостанциях
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские чиновники изучат потребность региона в автостанциях

Жители одного из районов пожаловались на отсутствие помещения для ожидания автобуса.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев накануне, 28 октября, на оперативном совещании подчеркнул, что при недавнем посещении Куркинского района к нему обратились жители по поводу возобновления работы автостанции.

Подобный запрос есть и в других муниципалитетах: отсутствует помещение для ожидания автобуса. 

Глава региона поручил министру транспорта Родиону Дуднику совместно со своим заместителем Натальей Архиповой изучить потребность в автостанциях в целом по области и стоимость их установки.

Также власти продумают, как решить вопрос транспортного сообщения между областным центром и отдаленными районами региона.

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Автор:
сегодня, в 10:05 +1
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