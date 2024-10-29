Тульские чиновники изучат потребность региона в автостанциях

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев накануне, 28 октября, на оперативном совещании подчеркнул, что при недавнем посещении Куркинского района к нему обратились жители по поводу возобновления работы автостанции.
Подобный запрос есть и в других муниципалитетах: отсутствует помещение для ожидания автобуса.
Глава региона поручил министру транспорта Родиону Дуднику совместно со своим заместителем Натальей Архиповой изучить потребность в автостанциях в целом по области и стоимость их установки.
Также власти продумают, как решить вопрос транспортного сообщения между областным центром и отдаленными районами региона.