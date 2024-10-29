Тульские чиновники изучат потребность региона в автостанциях

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Жители одного из районов пожаловались на отсутствие помещения для ожидания автобуса.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев накануне, 28 октября, на оперативном совещании подчеркнул, что при недавнем посещении Куркинского района к нему обратились жители по поводу возобновления работы автостанции.

Подобный запрос есть и в других муниципалитетах: отсутствует помещение для ожидания автобуса.

Глава региона поручил министру транспорта Родиону Дуднику совместно со своим заместителем Натальей Архиповой изучить потребность в автостанциях в целом по области и стоимость их установки.

Также власти продумают, как решить вопрос транспортного сообщения между областным центром и отдаленными районами региона.