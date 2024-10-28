Проезд по участку ул. Генерала Маргелова открыт

Фото Алексея Пирязева.

Это часть проекта по обсутройству дороги, соединяющей Зеленстрой с Калужским шоссе.

В Туле открыли движение транспорта по улице Генерала Маргелова. Ранее там велись работы на водопроводных сетях и дорожные работы, сроки завершения ремонта откладывали, а проезд был организован через придомовую территорию.

Полностью дорогу, которая должна разгрузить Зеленстрой от пробок, планируют завершить до конца года.

Напомним, новая транспортная артерия, соединяющая ул. Генерала Маргелова с Калужским шоссе, призвана в часы пик разгрузить выезд с Зеленстроя. Кроме того, это альтернативный путь, по которому можно выехать в область, минуя южную часть города. Длина дороги – 1,9 км.