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Проезд по участку ул. Генерала Маргелова открыт
Фото Алексея Пирязева.

Проезд по участку ул. Генерала Маргелова открыт

Это часть проекта по обсутройству дороги, соединяющей Зеленстрой с Калужским шоссе.

В Туле открыли движение транспорта по улице Генерала Маргелова. Ранее там велись работы на водопроводных сетях и дорожные работы, сроки завершения ремонта откладывали, а проезд был организован через придомовую территорию.

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Полностью дорогу, которая должна разгрузить Зеленстрой от пробок, планируют завершить до конца года. 

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Напомним, новая транспортная артерия, соединяющая ул. Генерала Маргелова с Калужским шоссе, призвана в часы пик разгрузить выезд с Зеленстроя. Кроме того, это альтернативный путь, по которому можно выехать в область, минуя южную часть города. Длина дороги – 1,9 км.

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сегодня, в 11:17 0
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