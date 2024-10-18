Дорога, которая должна разгрузить Зеленстрой от пробок, готова на 40%

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Новая транспортная артерия, соединяющая ул. Генерала Маргелова с Калужским шоссе, строится по нацпроекту «Жилье и городская среда». Длина дороги – 1,9 км, ожидается, что в часы пик она позволит разгрузить выезд с Зеленстроя. Кроме того, появится альтернативный путь, по которому можно будет выехать в область, минуя южную часть города.

Сейчас ведется отсыпка дорожного полотна щебнем, обустройство ливневой канализации, установка бортового камня. К 25 октября планируют заасфальтировать выезд с ул. Генерала Маргелова. Его расширили, а для пешеходов сделали отдельную дорожку.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов в ходе выездного рабочего совещания поручил держать каждый этап строительства новой дороги на контроле. Завершить объект планируют до конца года.