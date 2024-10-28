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Массовый рейд: ФСБ накрыла подпольных оружейников в Тульской области
Видео: РБК

Массовый рейд: ФСБ накрыла подпольных оружейников в Тульской области

И еще в 39 регионах страны.

ФСБ, Росгвардия и МВД в августе и сентябре задержали 124 человека, причастных к незаконному обороту оружия, сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Из незаконного оборота изъято 333 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы винтовки, карабины, ружья, гранатометы, огнеметы и минометы), более 290 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 123 электродетонатора, более 633000 патронов различного калибра.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственный действия прошли по адресам в 39 регионах страны. Прекращена деятельность 59 подпольных мастерских 

 

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