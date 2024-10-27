Близость к центру и постоянные заторы: какое жильё продаётся на Калужском шоссе

Фото: avito.ru

Перед вами – новая еженедельная подборка интернет-объявлений от Myslo.

Мы продолжаем исследовать рынок недвижимости в разных уголках Тулы. В этот раз в поле нашего зрения попали дома, расположенные в районе Калужского шоссе. Этот относительно новый район хвалят за близость к центру города и отсутствие плотной застройки. Из минусов – транспортная загруженность, постоянные заторы и пока низкий уровень развития социальной инфраструктуры.

Здесь продаются три десятка квартир, половина из которых – с черновой отделкой. Наши критерии: наличие минимального ремонта, жилое состояние, отсутствие проблем с документами и продажа от собственности. Самые интересные предложения – перед вами. Поехали!

Самый доступный вариант сегодняшней подборки – студия с дизайнерским ремонтом на 17 этаже ЖK «Cпopтлaйф» за 4595000 рублей. Ремонт сделан недавно, установлен современный кухонный гарнитур со встроенной техникой: варочной панелью, духовкой, посудомоечной машиной и холодильником.

Вот что пишет продавец: «Есть кровать с матрасом и диван, который образует два дополнительных спальных места. На отапливаемой лоджии можно устроить место для работы или отдыха. ЖК с прекрасной придомовой территорией, большое количество мест для активного и спокойного отдыха».

За 5 млн можно приобрести двухкомнатную квартиру в ЖК «Новая Тула». Монолитно-кирпичный дом 2017 года постройки, есть грузовой лифт. Площадь – 54,9 кв. м., 18-й этаж из 19, комнаты и санузел – изолированные, окна выходят на две стороны.

Продавец пишет, что в квартире имеется просторная лоджия и сделан косметический ремонт от застройщика – можно заезжать и жить. Во дворе детская и спортивная площадки, за домом – остановка общественного транспорта, через дорогу супермаркет МЕТRО.

По соседству выставлена на продажу просторная «трёшка» площадью 74,1 кв. м., расположенная на 1 этаже 19-этажной «свечки». Комнаты изолированные, санузел совмещённый, сделан косметический ремонт.

Окна выходят во двор, новому владельцу по согласованию остаётся мебель и техника. Во дворе дома детская площадка и торговый павильон, большая парковка. Строятся школа и детский сад, рядом лес и остановка общественного транспорта. Цена – 7 млн рублей.

Столько же просят за похожую квартиру в доме рядом со спорткомплексом «Тула-Арена». Площадь – 79 кв. м., 4 этаж из 10, есть гардеробная и два балкона, выходящие на разные стороны. Комнаты изолированные, санузел – раздельный.

Вот что пишет продавец: «Квартира очень теплая, чистая, установлены пластиковые окна. Дом 2003 года постройки. Один взрослый собственник, полная стоимость в договоре, прямая продажа. Очень хорошие соседи».

Последний, самый дорогостоящий вариант на сегодня – «двушка» на 54 «квадрата» на 22-м этаже новой высотки в ЖК «Спортлайф». Дом сдан в 2024 году.

Комнаты изолированные, сделан дорогой дизайнерский ремонт, санузел – совмещённый. Есть гардеробная и лоджия. Окна выходят на улицу, большая кухня площадью 12 кв. м. Комментарий владельца короткий: «Я собственник, никто не прописан и не жил, чистая продажа!» Ценник – 8,15 млн рублей.