  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Илья Беспалов поручил решить проблему пробок на выезде из мкр. Юго-Восточный - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Илья Беспалов поручил решить проблему пробок на выезде из мкр. Юго-Восточный
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Илья Беспалов поручил решить проблему пробок на выезде из мкр. Юго-Восточный

Альтернативный выезд в районе Суворовского училища должны организовать уже в этом году.

Глава администрации Тулы побывал в микрорайоне Юго-Восточный и обсудил варианты обустройства дорожных коммуникаций. Поводом для визита стали обращения местных жителей, которые попросили сити-менеджера рассмотреть дополнительные варианты выезда с территории микрорайона. Сейчас из Юго-Восточного можно выехать только одним путём – на ул. Кауля. В часы пик на этом участке постоянно возникают пробки.  

Илье Беспалову доложили, что альтернативный выезд можно организовать в районе Суворовского училища, откуда машины будут выезжать на Восточный обход. Илья Ильич поручил проработать вопрос с финансированием и заасфальтировать участок в этом году. 

Обсудили еще один альтернативный вариант выезда – через ул. Карла Либкнехта. Сейчас там идёт строительство, которое завершится в 2027 году. После этого городские власти вернутся к вопросу расширения дороги и прокладки тротуара.

Илья Беспалов осмотрел пешеходную дорожку, которая была обустроена вдоль детского сада. Об этом главу администрации просили жители ул. Новомосковской. Работы проведены, но остался ряд замечаний – с двух сторон сходы с тротуара не выполнены. Глава администрации поручил устранить все недочёты.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыдорогиремонт асфальтапоручения Ильи Беспалова
Место
Туламикрорайон Юго-Восточный

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Дмитрий Миляев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
Дмитрий Миляев поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.