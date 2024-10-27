Илья Беспалов поручил решить проблему пробок на выезде из мкр. Юго-Восточный

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Альтернативный выезд в районе Суворовского училища должны организовать уже в этом году.

Глава администрации Тулы побывал в микрорайоне Юго-Восточный и обсудил варианты обустройства дорожных коммуникаций. Поводом для визита стали обращения местных жителей, которые попросили сити-менеджера рассмотреть дополнительные варианты выезда с территории микрорайона. Сейчас из Юго-Восточного можно выехать только одним путём – на ул. Кауля. В часы пик на этом участке постоянно возникают пробки.

Илье Беспалову доложили, что альтернативный выезд можно организовать в районе Суворовского училища, откуда машины будут выезжать на Восточный обход. Илья Ильич поручил проработать вопрос с финансированием и заасфальтировать участок в этом году.

Обсудили еще один альтернативный вариант выезда – через ул. Карла Либкнехта. Сейчас там идёт строительство, которое завершится в 2027 году. После этого городские власти вернутся к вопросу расширения дороги и прокладки тротуара.

Илья Беспалов осмотрел пешеходную дорожку, которая была обустроена вдоль детского сада. Об этом главу администрации просили жители ул. Новомосковской. Работы проведены, но остался ряд замечаний – с двух сторон сходы с тротуара не выполнены. Глава администрации поручил устранить все недочёты.