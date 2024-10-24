Погода в Туле 25 октября: небольшой дождь и до +10

Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России — 0,5 мм). Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду.
Температура по области ночью +2…+7 °C, днем — +5…+10 °C.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным Гидрометцентра.
Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России — 0,5 мм). Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду.
Температура по области ночью +2…+7 °C, днем — +5…+10 °C.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
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