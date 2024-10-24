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Погода в Туле 25 октября: небольшой дождь и до +10
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 25 октября: небольшой дождь и до +10

Прогноз составлен по данным Гидрометцентра.

Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь (по данным сайта Гидрометцентра России — 0,5 мм). Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду.

Температура по области ночью +2…+7 °C, днем — +5…+10 °C.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.

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сегодня, в 07:10 +6
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